Источник: «Озил сообщил одноклубникам, что перейдёт в „Манчестер Юнайтед“»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил этой зимой может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, 29-летний футболист уже сообщил своим партнёрам по команде, что перейдёт в команду Жозе Моуриньо, под руководством которого он играл в «Реале».

Действующий контракт хавбека с «канонирами» истекает летом 2018 года. На прошлой неделе главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что Озил, скорее всего, хочет остаться в лондонском клубе.

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