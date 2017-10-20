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«Реал» интересуется молодым талантом из Бразилии Аланом

сегодня, 15:11

Талант атакующего полузащитника «Палмейраса» Алана привлек внимание «Реала». Скауты «Королевского клуба» пристально следят за юношеским чемпионатом мира (до 17 лет) в Индии, где футболист исполняет роль капитана сборной Бразилии.

Источники утверждают, что «сливочные» достигли предварительного соглашения с хавбеком, который летом 2018 года отправится в «Кастилью» — резервную команду «Реала».

Также ранее сообщалось о том, что мадридцы намерены приобрести нападающего юношеской сборной Бразилии Линкольна.

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Все комментарии
cevin cigan ответил СR7 REAL СR7
сегодня в 15:55
СR7 REAL СR7:
нап нужен Реалу!
17 лет,его на будущее берут(не в основу же)
СR7 REAL СR7
сегодня в 15:54
нап нужен Реалу!
sihafazatron
сегодня в 15:28
начальная цена 50 лямов для реала
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