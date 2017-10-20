«Реал» интересуется молодым талантом из Бразилии Аланом

Талант атакующего полузащитника «Палмейраса» Алана привлек внимание «Реала». Скауты «Королевского клуба» пристально следят за юношеским чемпионатом мира (до 17 лет) в Индии, где футболист исполняет роль капитана сборной Бразилии.

Источники утверждают, что «сливочные» достигли предварительного соглашения с хавбеком, который летом 2018 года отправится в «Кастилью» — резервную команду «Реала».

Также ранее сообщалось о том, что мадридцы намерены приобрести нападающего юношеской сборной Бразилии Линкольна.

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