Верратти: «В ПСЖ я не ради денег»

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти признался, что выступает за парижский клуб не ради денег.



«Некоторые люди думают, что я играю в ПСЖ только ради денег, но они ошибаются. Есть клубы, которые готовы заплатить за мой трансфер более 100 миллионов евро и предложить мне гораздо высокий оклад. Неймар также мог бы получать в „Манчестер Сити“ или в „Манчестер Юнайтед“ более высокую зарплату. Но вся правда в том, что руководство клуба убедило нас о серьезности намерений этой команды».



Ранее сообщалось, что Марко Верратти раздумывал об уходе из ПСЖ.

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