«Манчестер Юнайтед» подходит к матчу с «Хаддерсфилдом» без шести игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии поединка 9-го тура АПЛ с «Хаддерсфилдом».

По словам португальца, защитник Фил Джонс и нападающий Маркус Рэшфорд оправились от своих повреждений и готовы играть. В то же время Майкл Кэррик, Маруан Феллаини и Эрик Байи продолжают оставаться в лазарете. Маркос Рохо, Поль Погба и Златан Ибрагимович также вне игры, они продолжают восстанавливаться после серьезных травм.

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