Верратти: «Летом я задумывался, стоит ли продолжать выступать за ПСЖ»

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти признался, что минувшим летом он задумывался об уходе из парижского клуба, но в итоге принял решение остаться.

«Я не ожидал, что это лето будет именно таким. Было много вещей, которые мне не нравились. Я не был уверен, что у нашей команды большие амбиции и, не буду скрывать, в этом году я впервые за пять лет подумал о целесообразности дальнейших выступлений за ПСЖ. Однако теперь я уверен в амбициозности нашего проекта. Трофеи в составе этого клуба всегда будут отличаться от титулов во всех других командах».

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