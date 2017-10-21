Cанчес, Косьельни и Рэмзи сыграют с «Эвертоном»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о состоянии своих футболистов перед матчем 9-го тура АПЛ с «Эвертоном».

«Санчес, Косьельни и Рэмзи в порядке. У Уэлбека проблемы с пахом, но думаю, что он вернется через две-три недели. До перерыва на матчи сборных он будет в лазарете. Мустафи и Оспина тоже пока играть не будут, вратаря ждем в строю через пару недель, у Мустафи ситуация чуть похуже. Чемберс тоже вернется в ноябре, а все остальные футболисты здоровы».

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