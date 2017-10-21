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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
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17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Бернли
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
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16:30 сегодня Айнтрахт Ф -:- Боруссия Д
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Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
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Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
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14:00 сегодня Тосно -:- Ростов
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19:00 сегодня Спартак М -:- Амкар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
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Хави в свое время мог оказаться в МЮ, но отказался от перехода

сегодня, 09:10

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поведал, что в свое время им интересовался «Манчестер Юнайтед», однако футболист решил остаться в «блаугранас».

«Я общался с МЮ по поводу возможного перехода. В то время брат Алекса Фергюсона был скаутом, он пытался меня убедить перейти, но я решил остаться в „Барселоне“, потому что это мой клуб. Всегда думал только о „Барселоне“. Это моя любимая команда и лучший клуб мира».

Хави является воспитанником «Барселоны», за первую команду он играл с 1998 по 2015 год, проведя в общей сложности 743 игры (84 гола).

Хави от «А» до «Я»

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