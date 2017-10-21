Хави в свое время мог оказаться в МЮ, но отказался от перехода

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поведал, что в свое время им интересовался «Манчестер Юнайтед», однако футболист решил остаться в «блаугранас».

«Я общался с МЮ по поводу возможного перехода. В то время брат Алекса Фергюсона был скаутом, он пытался меня убедить перейти, но я решил остаться в „Барселоне“, потому что это мой клуб. Всегда думал только о „Барселоне“. Это моя любимая команда и лучший клуб мира».

Хави является воспитанником «Барселоны», за первую команду он играл с 1998 по 2015 год, проведя в общей сложности 743 игры (84 гола).

Хави от «А» до «Я»

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