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Ламела готов вернуться на поле на следующей неделе

сегодня, 09:24

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела готов вернуться на поле в матче с «Вест Хэмом», который пройдет в рамках Кубка Лиги в ближайшую среду. Аргентинец уже практически набрал форму после годичного простоя, однако тренерский штаб «шпор» не рискнет включать его в состав на матч с «Ливерпулем», который намечен на воскресенье. Вместо этого Ламела должен получить игровую практику в следующем поединке с «молотками». Если Эрик выйдет на поле, это станет первым появлением для него с 22 октября 2016 года. Ламела не играл год из-за различных травм и психологических проблем.

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