Маркиньос не видит разницы между матчами «Марсель» - ПСЖ и «Барселона» - «Реал»

Защитник ПСЖ Маркиньос пообщался с прессой перед принципиальным матчем в чемпионате Франции с «Марселем».

«С каждым годом я всё больше люблю ПСЖ и с каждым годом сильнее понимаю, что означает матч с „Марселем“ для болельщиков и клуба. В этом году противостояние обещает быть еще более интересным, чем в прошлом. ПСЖ вполне может выиграть, всё зависит от нас. Лично для меня нет разницы между этой игрой и встречей „Барселона“ - „Реал“. Здесь тоже много исторической подоплеки, есть особенные принципиальные моменты».

ПСЖ в прошлом туре обыграл «Дижон» (2:1).

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