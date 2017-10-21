Вернер: «В детстве болел за „Манчестер Юнайтед“»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер рассказал о своем любимом клубе детства и намекнул, что эту любовь он сохранил.

«В детстве я мечтал о большом клубе, за который хотел поиграть. Раньше таковым был „Манчестер Юнайтед“ Фергюсона, который всегда выигрывал. В детстве ты всегда болеешь за тех, кто побеждает.

Нельзя просто так отказаться от своей мечты. Когда всё идет хорошо, ты мечтаешь поиграть где-нибудь в другом месте, в большом клубе».

По слухам, игроком интересуются также «Реал» и «Ливерпуль».

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