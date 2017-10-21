Зидан - Линекеру: «Для меня Бензема лучший»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил английскому футбольному эксперту Гари Линекеру, который ранее назвал нападающего «сливочных» Карима Бензема переоцененным.

«Я зол, потому что такие слова - это позор. Пусть Бензема не забьет 60 голов за сезон, но он забьет 30 и поможет команде сделать еще 40 мячей. Вот что самое важное для меня.

Я не люблю, когда люди плохо отзываются о моих футболистах. Хочу еще раз объяснить, что для меня Карим - лучший нападающий на данный момент».

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