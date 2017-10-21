Боатенг: «Главная проблема „Милана“ - отсутствие решительности»

Полузащитник «Айнтрахта» Кевин-Принс Боатенг прокомментировал нынешнее положение «Милана», своего экс-клуба.

«Единственными действующими игроками, которые способны изменить ситуацию в „Милане“, являются Леонардо Бонуччи, Джанлуиджи Доннарумма и Сусо. Но главная проблема в этой команде - это отсутствие решительности. Бонуччи на протяжении долгого времени был одним из лидеров „Ювентуса“, а теперь он капитан в миланской команде, - это тоже может вызывать некоторые трудности. Но я уверен, что со временем этих проблем не станет» .

Ранее сообщалось, что Кевин-Принс Боатенг подписал трехлетний контракт с «Айнтрахтом».

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