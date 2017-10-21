Фассоне: «Невозможно игнорировать критику Берлускони»

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне признался, что тень бывшего президента Сильвио Берлускони нависла над миланским клубом.



«Берлускони провел в „Милане“ 30 лет, его невозможно игнорировать. Время от времени он звонит мне и критикует положение „Милана“. Но знаете, как я считаю? Его критика всегда важна, даже если вы с ней не согласны».



Ранее Марко Фассоне заявил, что «Милану» придется продать нескольких ведущих игроков, если клуб не попадет в Лигу чемпионов.

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