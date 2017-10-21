Фассоне: «Невозможно игнорировать критику Берлускони»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
14:30 Закончился первый тайм Челси 1:1 Уотфорд
17:00 сегодня Хаддерсфилд -:- Ман Юнайтед
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Бернли
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 13 тур
17:00 сегодня Барнсли -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
16:30 сегодня Боруссия М -:- Байер
16:30 сегодня Айнтрахт Ф -:- Боруссия Д
19:30 сегодня Гамбург -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Барселона -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Наполи -:- Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Уфа
14:00 Идет второй тайм, 58’ Тосно 1:1 Ростов
16:30 сегодня Рубин -:- Динамо М
19:00 сегодня Спартак М -:- Амкар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
14:00 62’ Ротор 0:0 Томь
17:00 сегодня Кубань -:- Крылья Советов
19:00 сегодня Зенит-2 -:- Волгарь
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 сегодня Монако -:- Кан
  • Главные новости
  • Все новости
13:26
«Уфа» отыграла два мяча у «СКА-Хабаровска» благодаря дублю Кротова22
11:58
ЦСКА предложил контракт Яховичу62
11:27
Фассоне: «Если „Милан“ не попадет в Лигу чемпионов, нам придется продать пару лидеров»13
11:21
Определились три претендента на премию Golden Boy26
10:51
Матч «Барселона» - «Малага» может не состояться41
15:13
Зидан - Линекеру: «Для меня Бензема лучший»7
15:11
«Ливерпуль» интересуется 18-летним израильским нападающим0
15:00
«Енисей» разгромил «Шинник» в 19-м туре ФНЛ4
14:55
Поддубский: «2:0 - очень скользкий счет»0
14:52
Семак: «„Уфа“ сегодня должна была выигрывать»1
14:48
Гулам может перейти в «Манчестер Сити»3
14:45
Газизов: «Судейство в матче „СКА-Хабаровск“ - „Уфа“ оставляло желать лучшего»0
14:15
Нигматуллин: «Ставлю сегодня на победу „Спартака“»10
14:11
Группа Green Day перенесла концерт в Лиме из-за матча Перу - Новая Зеландия2
14:06
Боатенг: «Главная проблема „Милана“ - отсутствие решительности»0
13:59
Дани Алвес сравнил Мбаппе с Анри4
13:50
Маркиньос не видит разницы между матчами «Марсель» - ПСЖ и «Барселона» - «Реал»2
13:47
Харт стал жертвой ограбления4
13:41
Аспиликуэта: «В матче с „Уотфордом“ „Челси“ постарается вернуться на путь побед»0
13:33
«Челси» - «Уотфорд»: стартовые составы2
13:31
«Ювентус» намерен заполучить защитника «Атлетико»0
13:18
Калачев выбыл на несколько недель из-за травмы16
13:12
Фонсека: «Очень уважаю Шевченко, но даже он не может творить чудеса»0
13:02
«Тосно» - «Ростов»: стартовые составы3
13:00
Ващук: «История с допингом в „Спартаке“ не могла быть без ведома Червиченко»19

Фассоне: «Невозможно игнорировать критику Берлускони»

сегодня, 14:27

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне признался, что тень бывшего президента Сильвио Берлускони нависла над миланским клубом.

«Берлускони провел в „Милане“ 30 лет, его невозможно игнорировать. Время от времени он звонит мне и критикует положение „Милана“. Но знаете, как я считаю? Его критика всегда важна, даже если вы с ней не согласны».

Ранее Марко Фассоне заявил, что «Милану» придется продать нескольких ведущих игроков, если клуб не попадет в Лигу чемпионов. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100