Фонсека: «Очень уважаю Шевченко, но даже он не может творить чудеса»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека оценил работу Андрея Шевченко у руля сборной Украины.

«Я не был здесь до Шевченко. Мой приход в „Шахтер“ выпал на то же время, когда он стал тренером сборной. К сожалению, я не был очень внимателен к Евро, где Украина, по-моему, не забила ни одного гола и не выиграла ни одной игры. И тут приходит Шевченко.

Я очень уважаю его и весь его тренерский штаб. У нас отличные отношения. И я думаю, что на Украине теперь есть человек, который может справиться с такой задачей. Плюс у него очень компетентный тренерский штаб. Но я думаю, что даже Шевченко не может творить чудеса.

Я знаю, что создавать фундамент, строить отношения с клубами, с игроками, очень сложно. Но это нужно, чтобы сборная была сильна в будущем, и это нужно понимать. Работать в сборной всегда очень тяжело».

Шевченко не смог вывести сборную Украины на ЧМ-2018.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте