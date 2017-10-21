Ващук: «История с допингом в „Спартаке“ не могла быть без ведома Червиченко»

Экс-защитник «Спартака» Владислав Ващук рассказал о скандале с допингом в 2003 году.
«В „Спартаке“ был такой доктор Щукин, который дал всем таблетки. Иностранцы, бразильцы – они их не принимали. В сборной был скандал, потом там кипиш ночью, потом всех на анализы. В общем, всех начали „чистить“.
Там, где людей восстанавливали после космоса – вот там мы были. И переливание крови было, и все. Нам нельзя было тренироваться. Мы тренировались 20 минут в день, можно было делать только легкую пробежку. И мы выходили и играли в чемпионате России.
Есть недоверие к доктору. Всегда доктору доверяешь, а тут наоборот доктор всем подсунул. Это не могло идти без президента, потому что сам препарат дорогой. Все должны были знать. Ему же кто-то деньги дал».
Ващук выступал за «Спартак» в 2003 году.
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давайте свои остроты)) жгите,я за попкорном
давайте свои остроты)) жгите,я за попкорном
Так задумайтесь болельщики Зенита и ЦСКА, какому человеку вы поддакиваете, когда тот дает свои скабрезные интервью про Спартак.
Так задумайтесь болельщики Зенита и ЦСКА, какому человеку вы поддакиваете, когда тот дает свои скабрезные интервью про Спартак.