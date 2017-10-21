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Аспиликуэта: «В матче с „Уотфордом“ „Челси“ постарается вернуться на путь побед»

сегодня, 13:41
ЧелсиЧелси-:-УотфордУотфорд14:30 Не начался

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта поделился ожиданиями от матча 9-го тура АПЛ с «Уотфордом».

«Необходимо, чтобы „Бридж“ снова стал крепостью, чтобы команды боялись приезжать сюда. 

Нам нужно вернуть былую форму, снова стать сильными, начиная с сегодняшнего дня, побеждать на „Бридже“ и развивать успех. Мы – команда, и на протяжении сезона могут возникнуть разные проблемы. Действительно, в последних матчах мы много пропускали, и когда мы не забиваем, это тоже вина всей команды. Команда выигрывает и проигрывает вместе. Мы постараемся все вместе найти решение.

В матче с „Ромой“ нам было крайне важно продемонстрировать характер, не сдаваться, не пускать все на самотек. Реальность такова, что мы уже три матча не побеждали, и в поединке с „Уотфордом“ мы постараемся вернуться на путь побед».

Испанец начнет поединок в стартовом составе своей команды.

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