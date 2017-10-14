«Бавария» разбила «Фрайбург» в первом матче после возвращения Хайнкеса

«Бавария» одержала крупную победу над «Фрайбургом» в матче 8-го тура чемпионата Германии.
Мюнхен, стадион «Альянц-Арена»
«Бавария» - «Фрайбург» 5:0 (2:0)
Голы: Шустер 8 (автогол), Коман 42, Алькантара 63, Левандовски 75, Киммих 90+4.
«Бавария»: Ульрайх, Алаба, Боатенг (Зюле 82), Хуммельс, Мартинес (Руди 70), Роббен, Киммих, Алькантара, Коман, Левандовски, Мюллер (Толиссо 78).
Главный тренер: Юпп Хайнкес.
«Фрайбург»: Шволов, Гюнтер, Сеюнджю, Линхарт, Штенцель, Хефлер, Шустер, Хаберер, Франтц (Раве 71), Кент (Петерсен 66), Нидерлехнер (Террацино 76).
Главный тренер: Кристиан Штрайх.
Судья: Франк Вилленборг.
В параллельном матче «Шальке» в большинстве переиграл «Герту».
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