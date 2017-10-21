«Халл Сити» одержал первую гостевую победу в официальных матчах за 427 дней

Пресс-служба «Халл Сити» сообщает, что победа над «Барнсли» в матче 13-го тура Чемпионшипа стала для «тигров» первой гостевой викторией в официальных встречах за 427 дней.

По этому поводу человек, отвечающий за наполнение «твиттера» команды, решил еще больше поднять настроение болельщикам «Халла», опубликовав на странице клуба в данной соцсети ролик, на котором главный тренер команды Леонид Слуцкий еще в бытность рулевым ЦСКА раскачал гостей на свадьбе своего друга - экс-нападающего сборной России Романа Адамова, зачитав рэп.

🔶◾️ | When you've waited 427 days for an away win...



GET IN!! Thanks for your support, @HullCity fans. pic.twitter.com/zdzktpz289 — Hull City (@HullCity) 21 октября 2017 г.

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