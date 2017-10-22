Гари Невилл: «Ни за что в жизни больше не буду тренировать»

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл прокомментировал свой опыт тренерской деятельности.



«Ни за что в жизни больше не буду тренировать. Я прекрасно понимаю, что лучше не зарекаться, но я больше не хочу снова окунуться в эту среду. Я уже отклонил два или три предложения из Премьер-Лиги и несколько из Чемпионшипа. Не хочу больше тренировать.



У меня был невероятный опыт в „Валенсии“, где я был главным тренером. Но все прошло не так хорошо, как мне хотелось бы. Но я ни о чем не жалею, благодаря этому этапу в своей жизни, я получил бесценный опыт».

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