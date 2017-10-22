Гаттузо может сменить Монтеллу на посту главного тренера «Милана»

По утверждениям итальянских СМИ, Дженнаро Гаттузо может сменить Винченцо Монтеллу на посту главного тренера в «Милане». Сообщается, что если команда под управлением Монтеллы сегодня уступит «Дженоа» в рамках Серии А, то скорее всего этот матч станет последним для нынешнего наставника «россонери». Одним из кандидатов на пост нового главного тренера является нынешний руководитель молодежной команды Дженнаро Гаттузо. Помимо этого, также слухи ходили о назначении Вальтера Маццари.

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