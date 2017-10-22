Манчини может сменить Билича в «Вест Хэме»

По информации источника, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может перебраться в Англию.

Наставнику «сине-бело-голубых» пророчат роль преемника Славена Билича на посту главного тренера «Вест Хэма». Отмечается, что в связи с неудовлетворительными результатами «молотобойцев» в чемпионате Англии, Билич в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Сам специалист заявил о том, что готов к любому решению руководства.

По слухам, боссы лондонского клуба хотели бы видеть во главе своей команды именно Манчини. В числе других кандидатов также называются Шон Дайч ("Бернли") и Яп Стам ("Рединг").

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