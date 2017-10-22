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Мойес может вернуться в «Эвертон»

сегодня, 09:56

Британские СМИ называют Дэвида Мойеса одним из возможных преемников Рональда Кумана на посту главного тренера «Эвертона».

Куман находится на грани отставки, так как «ириски» с треском провалили старт сезона, одержав лишь две победы в первых 8 турах чемпионата Англии.

Мойес, 11 лет проработавший на посту главного тренера «синих», терпел неудачи на последних трех местах работы - в «Манчестер Юнайтед», «Реале Сосьедад» и «Сандерленде», однако 54-летний шотландец по-прежнему любим болельщиками «Эвертона».

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Все комментарии
смещной
сегодня в 10:49
Лучше уже Эдди Хау переманить.
starche
сегодня в 10:32
Куман не тренер, и никогда им не был.
Obdulio Varela
сегодня в 10:07
Не дай Бог!
sihafazatron
сегодня в 10:04
Куману пора на выход это точно
DXTK
сегодня в 10:03
Мойес уже не тот, он стал порченный после МЮ, если вернут чемпионшип станет еще ближе.

PS дайте поработать куману, уверен что он наладит игру.
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