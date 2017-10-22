Мойес может вернуться в «Эвертон»

Британские СМИ называют Дэвида Мойеса одним из возможных преемников Рональда Кумана на посту главного тренера «Эвертона».

Куман находится на грани отставки, так как «ириски» с треском провалили старт сезона, одержав лишь две победы в первых 8 турах чемпионата Англии.

Мойес, 11 лет проработавший на посту главного тренера «синих», терпел неудачи на последних трех местах работы - в «Манчестер Юнайтед», «Реале Сосьедад» и «Сандерленде», однако 54-летний шотландец по-прежнему любим болельщиками «Эвертона».

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