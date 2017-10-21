Моуриньо: «Не знаю, почему Конте вспомнил обо мне, я же о нем не говорю»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал недавние слова рулевого «Челси» Антонио Конте, который заявил, что португалец «слишком много следит за „Челси“, пусть лучше он смотрит за делами в своей команде».

«Я не говорю о Конте и не знаю, почему он вспомнил обо мне. Допускаю, что это вина журналистов, которые неправильно истолковали его слова. Во всем мире есть куча тренеров, чья философия заключается в том, чтобы находить оправдание своим гипотетическим неудачам в травмах футболистов. У МЮ, начиная с прошлого сезона, были травмированы топ-футболисты, тот же Ибрагимович и Погба».

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