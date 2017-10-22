48-летний Михайлович не растерял навыков пробития штрафных

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович может кое-чему научить своих подопечных и на своем примере.

В прошлом признанный мастер штрафных до сих пор не растерял своих умений.

На одной из тренировок перед матчем 9-го тура Серии А против «Ромы» 48-летний специалист показал игрокам туринцев, как следует исполнять стандартные положения.

Ранее президент «Торино» Урбано Кайро рассказал, что клуб не спешит продлевать контракт с Михайловичем.

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