48-летний Михайлович не растерял навыков пробития штрафных

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович может кое-чему научить своих подопечных и на своем примере.
В прошлом признанный мастер штрафных до сих пор не растерял своих умений.
На одной из тренировок перед матчем 9-го тура Серии А против «Ромы» 48-летний специалист показал игрокам туринцев, как следует исполнять стандартные положения.
Ранее президент «Торино» Урбано Кайро рассказал, что клуб не спешит продлевать контракт с Михайловичем.
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Нашли чем удивить) Синиша раз поспорил в сборной. что с середины поля, из трех попыток положит в "девятку"
После первой попытки, все поняли - им "накрывать поляну" (такой был уговор)
Нашли чем удивить) Синиша раз поспорил в сборной. что с середины поля, из трех попыток положит в "девятку"
После первой попытки, все поняли - им "накрывать поляну" (такой был уговор)