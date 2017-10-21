Маццарри возглавит «Милан», если Монтелла будет уволен

По информации источника, в случае отставки главного тренера «Милана» Винченцо Монтеллы в ближайшее время «россонери» возглавит Вальтер Маццарри.

Сообщается, что у Маццарри сохранились отличные отношения с директорами «Милана» Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли еще со времен сотрудничества в другом миланском клубе - «Интере». Также 56-летний специалист умеет добиваться результатов, когда его команды играют по схеме с тремя центральными защитниками - еще один весомый фактор в пользу Маццарри.

Ранее сообщалось, что Монтелле дали два матча на исправление ситуации в «Милане».

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