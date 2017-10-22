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16:00 Матч завершен Торино 0:1 Рома
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«Аякс» разгромил «Фейеноорд»

сегодня, 17:22
ФейеноордФейеноорд1 : 4АяксАяксМатч завершен

«Аякс» на выезде разгромил «Фейеноорд» в матче 9-го тура чемпионата Голландии.

Роттердам, стадион «Фейеноорд - Де Куйп»

«Фейеноорд» - «Аякс» 1:4 (0:0)
Голы: Торнстра 58 - Хунтелар 50, Дольберг 72, Сим де Йонг 89, Дольберг 90.
Незабитый пенальти: Йоргенсен 56.

«Фейеноорд»: Джонс, Хапс, Дикс (Крамер 79), Юсте, Амрабат, Эль-Ахмади, Торнстра, Тонни де Вильена, Йоргенсен, Бергейс, Бутьюс (Ларссон 57).
Главный тренер: Джованни ван Бронкхорст.

«Аякс»: Онана, Велтман, Виргевер, Матейс де Лигт, Вебер, Ван де Бек (Сим де Йонг 85), Зиеш, Шоне, Хунтелар (Дольберг 65), Нерес, Юнес (Клюйверт 79).
Главный тренер: Марсел Кейзер.

Предупреждения: Йоргенсен 24, Тонни де Вильена 26 - Хунтелар 20, Зиеш 41, Шоне 60, Нерес 64.

Судья: Данни Маккели.

Напомним, что в преддверии игры с «Аяксом» «Фейеноорд» уступил донецкому «Шахтеру» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
ст_прапорщик
сегодня в 18:27
поздравления братьям-Joden!!!
Apsny
сегодня в 18:18
Так им).
ermak6848
сегодня в 17:50
C Победой Аякс !!!
Алсидес Гиджиев
сегодня в 17:32
Калифом на сезон оказался Фейеноорд
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