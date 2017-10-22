«Аякс» разгромил «Фейеноорд»

«Аякс» на выезде разгромил «Фейеноорд» в матче 9-го тура чемпионата Голландии.
Роттердам, стадион «Фейеноорд - Де Куйп»
«Фейеноорд» - «Аякс» 1:4 (0:0)
Голы: Торнстра 58 - Хунтелар 50, Дольберг 72, Сим де Йонг 89, Дольберг 90.
Незабитый пенальти: Йоргенсен 56.
«Фейеноорд»: Джонс, Хапс, Дикс (Крамер 79), Юсте, Амрабат, Эль-Ахмади, Торнстра, Тонни де Вильена, Йоргенсен, Бергейс, Бутьюс (Ларссон 57).
Главный тренер: Джованни ван Бронкхорст.
«Аякс»: Онана, Велтман, Виргевер, Матейс де Лигт, Вебер, Ван де Бек (Сим де Йонг 85), Зиеш, Шоне, Хунтелар (Дольберг 65), Нерес, Юнес (Клюйверт 79).
Главный тренер: Марсел Кейзер.
Предупреждения: Йоргенсен 24, Тонни де Вильена 26 - Хунтелар 20, Зиеш 41, Шоне 60, Нерес 64.
Судья: Данни Маккели.
Напомним, что в преддверии игры с «Аяксом» «Фейеноорд» уступил донецкому «Шахтеру» в Лиге чемпионов.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте