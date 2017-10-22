Куман: «„Эвертону“ необходимо продолжать усердно работать на тренировках»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал поражение от «Арсенала» (2:5).

«Игра была окончена после удаления. До удаления мы играли очень хорошо, сражались за каждый мяч и могли добиться приемлемого для себя результата. Сейчас не самые простые времена. Мы находимся не в той части турнирной таблицы, в которой хотелось бы. Но даже после сегодняшнего поражения, я вижу положительные моменты в игре „Эвертона“. Необходимо продолжать усердно работать на тренировках», - сказал Куман.

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