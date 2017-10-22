Иньеста: «Я понимаю расстройство игроков „Малаги“ после засчитанного гола Деулофеу»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньесты признался, что понимает разочарование, которое испытали игроки «Малаги» в матче 9-го тура Ла Лиги после того, как арбитр встречи засчитал гол Жерара Деулофеу, забитый не по правилам:
«Кажется, мяч покинул пределы поля в эпизоде с голом Деулофеу. Проблема в том, что арбитры должны принимать решение мгновенно, и судья посчитал, что мяч не ушел.
Для нас это хорошо, ведь гол был засчитан, но я понимаю, что игроки „Малаги“ расстроены данным решением рефери».
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А тут всего лишь один левый гол)) не смешите мои тапочки глоры.
А тут всего лишь один левый гол)) не смешите мои тапочки глоры.
С каждым надо разговаривать на его языке.
Так что глорам реала думаю нечего тут делать, идите кроки делайте, может умнее станете, хотя вряд ли))
С каждым надо разговаривать на его языке.
Так что глорам реала думаю нечего тут делать, идите кроки делайте, может умнее станете, хотя вряд ли))