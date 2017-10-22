Иньеста: «Я понимаю расстройство игроков „Малаги“ после засчитанного гола Деулофеу»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньесты признался, что понимает разочарование, которое испытали игроки «Малаги» в матче 9-го тура Ла Лиги после того, как арбитр встречи засчитал гол Жерара Деулофеу, забитый не по правилам:

«Кажется, мяч покинул пределы поля в эпизоде с голом Деулофеу. Проблема в том, что арбитры должны принимать решение мгновенно, и судья посчитал, что мяч не ушел.

Для нас это хорошо, ведь гол был засчитан, но я понимаю, что игроки „Малаги“ расстроены данным решением рефери».

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