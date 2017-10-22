Кейн: «Сейчас я чувствую себя так, словно могу забивать в каждой игре»

Нападающий Харри Кейн, которым интересуется «Реал», признался, что пребывает в отличной форме:

«Игры быстро сменяют друг друга, но этого нападающие и хотят. Вы нащупываете ритм и хотите поскорее сыграть в следующем матче, чтобы продолжить забивать.

Нас впереди ждет много матчей, и это хорошо для меня. Нужно просто играть и выполнять свою работу. Сейчас я чувствую себя так, словно могу забивать в каждой игре».

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