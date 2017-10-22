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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
15:30 Матч завершен Эвертон 2:5 Арсенал
18:00 43’ Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
17:15 73’ Сельта 0:1 Атлетико М
21:45 сегодня Реал -:- Эйбар
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
16:00 Матч завершен Милан 0:0 Дженоа
16:00 Матч завершен Торино 0:1 Рома
19:00 сегодня Удинезе -:- Ювентус
21:45 сегодня Лацио -:- Кальяри
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 9 тур
15:30 Матч завершен Фейеноорд 1:4 Аякс
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
14:00 Матч завершен Урал 2:0 Ахмат
16:30 Матч завершен ЦСКА 0:0 Зенит
19:00 сегодня Анжи -:- Арсенал Т
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
15:00 Матч завершен Спартак-2 3:1 Тюмень
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 9 тур
19:30 сегодня Галатасарай -:- Фенербахче
Украина. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
19:30 сегодня Динамо К -:- Шахтер Дн
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 40’ Труа 0:1 Лион
22:00 сегодня Марсель -:- ПСЖ
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«Арсенал» на выезде разгромил «Эвертон»

сегодня, 17:24
ЭвертонЭвертон2 : 5АрсеналАрсеналМатч завершен

В поединке 9-го тура английской Премьер-Лиги «Арсенал» одержал выездную победу над «Эвертоном». Первым голом команды из Ливерпуля отметился Уэйн Руни — человек, который чаще всех поражает ворота «канониров».

Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк»

«Эвертон» – «Арсенал» – 2:5 (1:1)
Голы: Руни 12, Ниасс 90+2Монреаль 40, Озил 53, Ляказетт 74, Рэмзи 90, Санчес 90+5.

«Эвертон»: Пикфорд, Ягелка, Уильямс (Дэвис 46), Кин, Гуйе, Влашич, Сигурдссон, Бэйнс, Кенни, Калверт-Льюин (Ниасс 76), Руни (Лукман 75).
Главный тренер: Рональд Куман

«Арсенал»: Чех, Мертезакер, Монреаль, Косьельни, Джака, Рэмзи, Колашинац, Бельерин, Ляказетт (Уилшир 77), Санчес, Озил (Коклен 82).
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Уильямс 16, Гуйе 34, Косьельни 86.

Удаление: Гуйе 68.

Судья: Крэйг Поусон.

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 18:28
Вот такой вот подарок преподнесли канониры Арсену на его День Рожденье! И даже Озил забил) Видно невооруженным глазом, что футболисты Эвертона конкретно сливают Кумана, что, конечно, жаль....В итоге очередное поражение ирисок, мда. С разгромной победой, пушкари!
Философ Керосинщик
сегодня в 18:15
Кто горит - потушите себя. Все таки не МС обыграли, так что не бомбите.
benderivan
сегодня в 18:14
Итак, смотрим таблицу, у Арсенала столько же очков как и у Челси. И это при всех проблемах Арсенала и и потере очков на пустом месте, вот бы Арсеналу хоть часть сезона стабильно провести...но такому не бывать)
Философ Керосинщик ответил Owl Fake
сегодня в 18:09
Owl Fake:
Ничего так ириски к Чемпионшипу подготовились. На 170 лямов ни один клуб Шипа не закупался.
Следом в шип отправится МЮ кондуктора.
Философ Керосинщик ответил DXTK
сегодня в 18:07
DXTK:
что тут сказать обескровленный продаже Лукаки Эвертон все ниже и ниже. + Росс Баркли не играет. по хорошему защиту надо обновлять Ягелка, Бэйнс, да и нападение освежать Руни один не затащит. не знаю даже почему Куман не делал качественных трансферов купив зачем то дорого вратаря из вылетевшего Сандерленда, вместо того чтобы нападение усилять. думал что Эвертон будет в первой 10ке, а нет, хотя может после зимы опять попрет как в прошлом сезоне. PS Арсенал как всегда начинает доминировать, когда у соперника удаляют игрока.
Когда это у соперника Арсенала удаляли игрока? Сегодня первый раз вижу удаление.
В прошлом сезоне Арсенал играл против Эвертона и был удален Косельни, это был последний тур в рамках АПЛ и тогда канониры победили.
Тристан
сегодня в 17:53
Оборона пушкарей сегодня "порадовала", как будто лет на 5 назад вернулся, дед в воротах, дед в защите, Монреаль видимо тоже в деды пора записывать..Рад за Озила и Санчеса, забили и голевые, Уилшир тоже молоток, видение поля на высоте. Всех поклонников Арсенала с победой.
Vizor ответил DXTK
сегодня в 17:52
DXTK:
что тут сказать обескровленный продаже Лукаки Эвертон все ниже и ниже. + Росс Баркли не играет. по хорошему защиту надо обновлять Ягелка, Бэйнс, да и нападение освежать Руни один не затащит. не знаю даже почему Куман не делал качественных трансферов купив зачем то дорого вратаря из вылетевшего Сандерленда, вместо того чтобы нападение усилять. думал что Эвертон будет в первой 10ке, а нет, хотя может после зимы опять попрет как в прошлом сезоне. PS Арсенал как всегда начинает доминировать, когда у соперника удаляют игрока.
А что ж в этом плохого. Вот если б соперник начинал доминировать, когда Арсенал оставался в большинстве, тогда беда..
DXTK
сегодня в 17:44
что тут сказать обескровленный продаже Лукаки Эвертон все ниже и ниже. + Росс Баркли не играет.

по хорошему защиту надо обновлять Ягелка, Бэйнс, да и нападение освежать Руни один не затащит.

не знаю даже почему Куман не делал качественных трансферов купив зачем то дорого вратаря из вылетевшего Сандерленда, вместо того чтобы нападение усилять.

думал что Эвертон будет в первой 10ке, а нет, хотя может после зимы опять попрет как в прошлом сезоне.

PS Арсенал как всегда начинает доминировать, когда у соперника удаляют игрока.
Invite
сегодня в 17:43
Сравнялись по очкам с синими, еще бы ливер и жиды в ничейку скатали, будет замечательный тур .
M.S. ответил Брулин
сегодня в 17:42
Брулин:
Куман до свидания)
Барселона хотела Кумана подписать по весне. Её глоры здесь писали - Куман суперский тренер, он нам нужен и только он. Вторым по предпочтениям был Сампаоли. В итоге, к осени, один провалился в Эвертоне, второй практически провалился в сборной Аргентине. У каталонцев не только руководство недальновидное, но ещё и многие болельщики, глоры уж поголовно.
Emilan__
сегодня в 17:41
Состав у Арсенала весьма неплохой, трио Санчес Озил Лякказет хорош, только мативаций и смелости не хавтает
Философ Керосинщик ответил M.S.
сегодня в 17:41
M.S.:
Нужно срочно найти четвёртую причину. Это же Арсенал.
Основа отдыхала в ЛЕ.
cannongun
сегодня в 17:39
Хана Куману. Теперь то уж точняк попрут этого физручелу
ermak6448
сегодня в 17:37
С Победой пушкари !!!
Алексей Буренин
сегодня в 17:37
Арсенал проперло наконец
Invite
сегодня в 17:37
Вратарь ирисок тащил весь матч, могли спокойно штук 7-8 забивать.
M.S. ответил Философ Керосинщик
сегодня в 17:36
Философ Керосинщик:
Сегодня было три повода играть на победу! Первая причина: у Венгера день рождения, сегодня ему 68 лет. Вторая причина: не было выездной победы в рамках АПЛ. Третий признак: трофей Арсена под угрозой. Рэмси и Чеху поджoпник от Венгера, двое жестко косячили, наверное выпили в честь деда.
Нужно срочно найти четвёртую причину. Это же Арсенал.
starche
сегодня в 17:35
Ура! Браво канониры! Есть ещё порох! Мы ещё поборемся!
Брулин
сегодня в 17:32
Куман до свидания)
Философ Керосинщик
сегодня в 17:31
Венгер нокаутировал Кумана?
Брулин
сегодня в 17:31
не, ну Сигурдссон за 50 млн евро и вратарь из чемпионшипа за 35 млн - это диагноз))
шлем
сегодня в 17:30
РОНАЛЬД,ПОКА...........
Философ Керосинщик
сегодня в 17:30
Сегодня было три повода играть на победу!
Первая причина: у Венгера день рождения, сегодня ему 68 лет.
Вторая причина: не было выездной победы в рамках АПЛ.
Третий признак: трофей Арсена под угрозой.

Рэмси и Чеху поджoпник от Венгера, двое жестко косячили, наверное выпили в честь деда.
Медив
сегодня в 17:30
Второй тур зеркалят результаты Челси.
Шуnя771
сегодня в 17:29
Блин, после первого тайма 1:1...)
mphuZ
сегодня в 17:29
Арсенал начал в своём стиле, в своём же стиле и закончил)
Остапчук 67
сегодня в 17:29
"Арсенал" пока еще трепыхается.
azkan
сегодня в 17:28
Красиво на классе! Не зауныли после гола. Арсенальских фанов с волевой победой!
Вот такой Арсенал нужен вам!
А под Куманом совсем сильно зашатался кресло!!! Вот вот и давай гуляй иди до свидания...
Owl Fake
сегодня в 17:28
Ничего так ириски к Чемпионшипу подготовились. На 170 лямов ни один клуб
Шипа не закупался.
Ty4ka98
сегодня в 17:28
Ну, что? Видимо, Куман-аут, а Венгер-ин пока что.

Фанатов "Арсенала" с победой!
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