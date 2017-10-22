«Арсенал» на выезде разгромил «Эвертон»

В поединке 9-го тура английской Премьер-Лиги «Арсенал» одержал выездную победу над «Эвертоном». Первым голом команды из Ливерпуля отметился Уэйн Руни — человек, который чаще всех поражает ворота «канониров».
Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк»
«Эвертон» – «Арсенал» – 2:5 (1:1)
Голы: Руни 12, Ниасс 90+2 — Монреаль 40, Озил 53, Ляказетт 74, Рэмзи 90, Санчес 90+5.
«Эвертон»: Пикфорд, Ягелка, Уильямс (Дэвис 46), Кин, Гуйе, Влашич, Сигурдссон, Бэйнс, Кенни, Калверт-Льюин (Ниасс 76), Руни (Лукман 75).
Главный тренер: Рональд Куман
«Арсенал»: Чех, Мертезакер, Монреаль, Косьельни, Джака, Рэмзи, Колашинац, Бельерин, Ляказетт (Уилшир 77), Санчес, Озил (Коклен 82).
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Уильямс 16, Гуйе 34, Косьельни 86.
Удаление: Гуйе 68.
Судья: Крэйг Поусон.
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Венгера с днем рождения!
Венгера с днем рождения!