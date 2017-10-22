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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
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18:00 сегодня Тоттенхэм -:- Ливерпуль
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
17:15 сегодня Сельта -:- Атлетико М
21:45 сегодня Реал -:- Эйбар
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
16:00 51’ Милан 0:0 Дженоа
16:00 Идет второй тайм, 53’ Торино 0:0 Рома
19:00 сегодня Удинезе -:- Ювентус
21:45 сегодня Лацио -:- Кальяри
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
14:00 Матч завершен Урал 2:0 Ахмат
16:30 Идет первый тайм, 41’ ЦСКА 0:0 Зенит
19:00 сегодня Анжи -:- Арсенал Т
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
15:00 Матч завершен Спартак-2 3:1 Тюмень
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Мончи: «С каждым днем „Рома“ становится лучше»

сегодня, 16:07

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи считает, что римский клуб на правильном пути развития. 

«Мы никогда не сомневались в Эусебио Ди Франческо, мы уверены в качестве его работы в роли главного тренера. С каждым днем команда под его управлением становится все лучше.

На сегодняшний день „Ювентус“, „Наполи“ и „Интер“ опережают нас, но мы продолжаем дальше тяжело работать и все также нацелены на Скудетто».

Напомним, что «Рома» планирует построить новый стадион к 2021 году. 

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Все комментарии
dzvinka
сегодня в 16:49
зато Севилья, к несчастью самой Севильи, с каждым днем становится хуже... без тебя Мончи))
Шуnя771
сегодня в 16:27
Наблюдаем) Удачи Роме!
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