Мончи: «С каждым днем „Рома“ становится лучше»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи считает, что римский клуб на правильном пути развития.



«Мы никогда не сомневались в Эусебио Ди Франческо, мы уверены в качестве его работы в роли главного тренера. С каждым днем команда под его управлением становится все лучше.



На сегодняшний день „Ювентус“, „Наполи“ и „Интер“ опережают нас, но мы продолжаем дальше тяжело работать и все также нацелены на Скудетто».



Напомним, что «Рома» планирует построить новый стадион к 2021 году.

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