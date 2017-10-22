Сапата: «Пообещал устроить взбучку Таарабту в матче с „Дженоа“»

Защитник «Милана» Кристиан Сапата в шутку пообещал дать нагоняй полузащитнику «Дженоа» Аделю Таарабту, если тот решится появиться в штрафной площади «россонери» в матче 9-го тура Серии А между командами:

«Я вчера разговаривал с Таарабтом, мы остаемся друзьями. Я пошутил, что устрою ему взбучку, если он будет бегать в пределах моей зоны.

„Дженоа“ - опасный соперник, они могут создать нам сложности. Нам нужно сохранять концентрацию и действовать внимательно, ведь этот матч имеет для нас решающее значение».

Напомним, до матча Таарабт заявил, что выступления за «Милан» разрушили его психологически.

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