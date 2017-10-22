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Клопп: «Может, чемпионская гонка в Премьер-Лиге и закончена»

сегодня, 13:35

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, судя по всему, не верит в то, что его команде удастся побороться за золотые медали в нынешнем розыгрыше АПЛ:

«Мертва ли чемпионская интрига? „Сити“ силен. Может, чемпионская гонка и закончена. Я понятия не имею.

Однако в этой лиге есть за что бороться, особенно нам. Мы прибавили в сравнении с прошлым сезоном. Может, не в результатах, а в количестве создаваемых нами голевых моментов, шансов. Однако пока мы не добиваемся нужных результатов.

Если будем стабильно выдавать такие выступления, то это будет наш лучший сезон. Это станет следующим шагом. Это может стать фундаментом для будущих успехов».

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WARchyn
сегодня в 14:00
для ливерпуля видимо да
neomessi
сегодня в 13:41
МС пока показывает космический футбол.
Посмотрим что будет во втором сезоне. Желаю удачи этому коллективу.
Igo0rek
сегодня в 13:38
Чемпионская гонка точно не закончена. Сити чрезвычайно силён. На данный момент, Манчестер Сити может спокойно вынести любую команду в Англии.

Очевидно, что будет спад. Невозможно весь сезон играть так. Но надеюсь, что в этом сезоне мы соберём пару трофеев.
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