Божович: «Пенальти был или нет — это неважно»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович не стал жаловаться на судей после матча с «Анжи»:

«Концентрации не хватило. Первый тайм начали плохо, быстро пропустили гол, сравняли счёт, и у нас были моменты, чтобы забить. Второй тайм тоже плохо начали, пропустили. Потом ещё один и вернулись, но не успели вернуться до конца.

Трудно сказать, был ли пенальти. Я хочу только поблагодарить своих игроков за борьбу, за то, как они сражались сегодня. Пенальти был или нет — это неважно. Когда судья показывает на точку — это пенальти».

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