Иванович: «Кто главный соперник „Зенита“? Много команд серьезно настроены»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о сегодняшнем сопернике «сине-бело-голубых» — ЦСКА:

«Это нормально, что к таким большим играм команды готовят специально. Все хотят выиграть, и ничего необычного в этом нет.

Кто главный соперник „Зенита“? Есть много команд, которые серьезно настроены, есть много команд, которые постоянно набирают очки. Но мы тоже хотим выигрывать, и я думаю, что нас ждут еще много серьезных и интересных игр. Посмотрим. Сейчас „Локомотив“ и ЦСКА на втором и третьем месте, и если мы не будем стараться, все очень быстро поменяется.

„Спартак“ — тоже. Их никто не списал со счетов, у них были тяжелые игры, в которых они потеряли несколько очков, но у них есть время на то, чтобы нас догнать. Мы думаем и про „Спартак“, и про „Краснодар“ — про всех».

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