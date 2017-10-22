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21:45 сегодня Реал -:- Эйбар
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
16:00 Матч завершен Милан 0:0 Дженоа
16:00 Матч завершен Торино 0:1 Рома
19:00 Матч завершен Удинезе 2:6 Ювентус
21:45 сегодня Лацио -:- Кальяри
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14:00 Матч завершен Урал 2:0 Ахмат
16:30 Матч завершен ЦСКА 0:0 Зенит
19:00 Матч завершен Анжи 3:2 Арсенал Т
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
15:00 Матч завершен Спартак-2 3:1 Тюмень
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19:30 Идет первый тайм, 90’ Галатасарай 0:0 Фенербахче
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Иванович: «Кто главный соперник „Зенита“? Много команд серьезно настроены»

сегодня, 20:36
ЦСКАЦСКА0 : 0ЗенитЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о сегодняшнем сопернике «сине-бело-голубых» — ЦСКА:

«Это нормально, что к таким большим играм команды готовят специально. Все хотят  выиграть, и ничего необычного в этом нет.

Кто главный соперник „Зенита“? Есть много команд, которые серьезно настроены, есть много команд, которые постоянно набирают очки. Но мы тоже хотим выигрывать, и я думаю, что нас ждут еще много серьезных и интересных игр. Посмотрим. Сейчас „Локомотив“ и ЦСКА на втором и третьем месте, и если мы не будем стараться, все очень быстро поменяется.

„Спартак“ — тоже. Их никто не списал со счетов, у них были тяжелые игры, в которых они потеряли несколько очков, но у них есть время на то, чтобы нас догнать. Мы думаем и про „Спартак“, и про „Краснодар“ — про всех».

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Все комментарии
Т34
сегодня в 21:33
Если бы не Газпром, то вашим соперником был бы "Анжи".
Evgeny Moreman
сегодня в 21:27
Главный соперник у Зенита ,это они сами.
salaga ответил Miaf
сегодня в 21:23
Miaf:
У Зенита так часто меняются игроки,что не успеваешь запомнить всяких там Молло , Ивановичей, Передасов. Только Дзюба остается неизменным.
Ты просто никого, кроме Дзюбы не видишь. У вас, пятачков, многие так - уж больно он вам "нравится".
salaga ответил RDeanW
сегодня в 21:20
RDeanW:
главный соперник зенита - взбунтовавшийся вилков) что-то в перерыве пошло не так (видимо, не сошлись в премиальных), и во втором тайме без поддержки 12-го игрока зениту пришлось несладко)
Совсем наоборот. Именно во втором и должны были дожать, но одни тоже устали, не успев восстановится после ЛЧ, другие из второго состава для ротации так засиделись на лавке, что и размятся не успели, третьи из того же второго состава даже к разминке не готовы. Так что два состава по списку, а на деле один с двумя запасными.
salaga
сегодня в 21:14
Мы думаем и про „Спартак“, и про „Краснодар“ — про всех
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Желательно бы поживее мозгами-то шевелить.
nikolah ответил RDeanW
сегодня в 21:08
RDeanW:
главный соперник зенита - взбунтовавшийся вилков) что-то в перерыве пошло не так (видимо, не сошлись в премиальных), и во втором тайме без поддержки 12-го игрока зениту пришлось несладко)
ну во 2 тайме Зенит и сам имел моменты,так что
Морозовский
сегодня в 21:00
    Великолепный
    сегодня в 20:51
    Главный соперник Зенита это спартак с пятого места)) бу га га
    Чёрный берет ответил Miaf
    сегодня в 20:43
    Miaf:
    У Зенита так часто меняются игроки,что не успеваешь запомнить всяких там Молло , Ивановичей, Передасов. Только Дзюба остается неизменным.
    Правильно писать и говорить ПАРЕДЕС...
    Ну, да ты всё равно не запомнишь! :)
    Miaf
    сегодня в 20:42
    У Зенита так часто меняются игроки,что не успеваешь запомнить всяких там Молло , Ивановичей, Передасов.
    Только Дзюба остается неизменным.
    Gunslinger
    сегодня в 20:41
    Главный соперник-в каждом очередном матче!
    Иначе чемпионами не стать!!! :)
    RDeanW
    сегодня в 20:38
    главный соперник зенита - взбунтовавшийся вилков) что-то в перерыве пошло не так (видимо, не сошлись в премиальных), и во втором тайме без поддержки 12-го игрока зениту пришлось несладко)
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