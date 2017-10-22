Уткин: «Я разочарован „Зенитом“ просто в лепешку»

Известный отечественный комментатор Василий Уткин дал свою оценку матчу 14-го тура РФПЛ ЦСКА - «Зенит»:

«Я разочарован „Зенитом“ просто в лепешку. Эшелонированно укомплектованная команда, богатая, с двумя составами, приезжает к прямому конкуренту в ранге лидера. У конкурента игроков нет. Конкурент огрёб в Лиге чемпионов по исчерпывающей программе — на поле от соперника, на словах от собственного главтренера. Конкурент брошен болельщиками — команда в трудный момент сражается как может, а стадион не собирается. „Зенит“ приезжает в Москву — и играет от обороны. Первый удар по воротам в створ на 50-й минуте.

Не говорите мне об итальянском прагматизме. Нет прагматизма в том, чтобы, оставаясь наголову сильнее всех по составу в любом измерении, не наращивать в каждом туре отрыв. Не работать над этим. Прагматизм в том, чтобы быстро решать все вопросы. В чемпионате „Зенит“ мог за эту неделю уйти от „Локомотива“ и вырубить из чемпионской гонки ЦСКА. Вместо этого он набрал одно очко и не забил ни одного мяча. Ни дома посредственному сопернику, ни в гостях недобитому судьбой конкуренту.

Я заострю внимание именно на этом: „Зенит“ не играл на победу. Он не „не сыграл“; ничто не выдало в нём плана побеждать. Лучшее действие Кокорина в первом тайме — подстраховка в защите Кришито. Кокорину респект, но кто это придумал? Уж не тот ли парень, которого Балотелли считает человеком, впустую тратящим время? Уж не тот ли парень, который после поражения от смирного провинциала из Тулы, дома, при 45 тысячах зрителей в ноябре (он наступает в Петербурге на Покров) говорит, что трудно играть после игр сборных? Хотя его игроки в основном измождали себя авиаперелётом и не более того?»

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