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Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
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Уткин: «Я разочарован „Зенитом“ просто в лепешку»

сегодня, 20:30
ЦСКАЦСКА0 : 0ЗенитЗенитМатч завершен

Известный отечественный комментатор Василий Уткин дал свою оценку матчу 14-го тура РФПЛ ЦСКА - «Зенит»:

«Я разочарован „Зенитом“ просто в лепешку. Эшелонированно укомплектованная команда, богатая, с двумя составами, приезжает к прямому конкуренту в ранге лидера. У конкурента игроков нет. Конкурент огрёб в Лиге чемпионов по исчерпывающей программе — на поле от соперника, на словах от собственного главтренера. Конкурент брошен болельщиками — команда в трудный момент сражается как может, а стадион не собирается. „Зенит“ приезжает в Москву — и играет от обороны. Первый удар по воротам в створ на 50-й минуте.

Не говорите мне об итальянском прагматизме. Нет прагматизма в том, чтобы, оставаясь наголову сильнее всех по составу в любом измерении, не наращивать в каждом туре отрыв. Не работать над этим. Прагматизм в том, чтобы быстро решать все вопросы. В чемпионате „Зенит“ мог за эту неделю уйти от „Локомотива“ и вырубить из чемпионской гонки ЦСКА. Вместо этого он набрал одно очко и не забил ни одного мяча. Ни дома посредственному сопернику, ни в гостях недобитому судьбой конкуренту.

Я заострю внимание именно на этом: „Зенит“ не играл на победу. Он не „не сыграл“; ничто не выдало в нём плана побеждать. Лучшее действие Кокорина в первом тайме — подстраховка в защите Кришито. Кокорину респект, но кто это придумал? Уж не тот ли парень, которого Балотелли считает человеком, впустую тратящим время? Уж не тот ли парень, который после поражения от смирного провинциала из Тулы, дома, при 45 тысячах зрителей в ноябре (он наступает в Петербурге на Покров) говорит, что трудно играть после игр сборных? Хотя его игроки в основном измождали себя авиаперелётом и не более того?»

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Все комментарии
Ваня лучший
сегодня в 21:44
Вася, дорогой, все гораздо проще. Просто Газпром всех в Питере приучил к мысли, что в футболе все решают деньги. Но всем давно известно, что это не так. А все оказывается предельно просто. Манчини далеко не топ-тренер. При таком составе и бюджете как минимум 5 наших российских тренеров без проблем сделали бы Зенит чемпионом.
UrAn54
сегодня в 21:43
" Разочарован просто в лепешку" - это как? Переведите, пожалуйста, на русский. Раньше подобного за Уткиным не наблюдал. Бережнее он относился к языку. Или я все же не прав, а это распространенное выражение, сленг.
salaga
сегодня в 21:43
Вася, нельзя так расстраиваться. . Даже зенитовцы так не расстраиваются. Так, ведь, и похудеть можно.
2 ЗЛОДЕЯ
сегодня в 21:41
Не смотрел. Злость Василия понятна. Сам злюсь. Про тренера-зря это он, последнее дело. А так - кулинарное блюдо "Утка в лепёшке". Не самый плохой вариант....)
starche
сегодня в 21:40
Если в коровью, то все будут рады.
Винсент Вега
сегодня в 21:40
сУткин кончай бухать, ЦСКА - не брошен болельщиками, а кто то брошен умом))
VIPded
сегодня в 21:33
Да ладно, нормальный итог... Два лидера играли. Вон и в Турции, и на Украине топы 0-0 сыграли...)))
богун
сегодня в 21:32
Ты лучше Вася радуйся, что Зенит пока интригу оставляет. А то вон в хоккее СКА 20 игр всех выносил так скулеж про неинтересный КХЛ из всех углов доносился.
Крейсер
сегодня в 21:31
Василий. Всё нормально с Зенитом. Просто аргентинцы позамерзали нахрен.
К маю прочухаются.
008Maximus
сегодня в 21:30
20 минут жеской * бли, как на кастинге в зрослом фильме. Как будто зашибатели к мальчикам в шалаш забежали.
drug01
сегодня в 21:25
Значит у Зенита совсем другие задачи????
mat73
сегодня в 21:17
В коровью?
time out
сегодня в 21:13
Лепешку из Уткина можно в книгу рекордов Гиннеса заносить.
nikolah
сегодня в 21:07
все по делу,мы сами разочарованы...
Т34
сегодня в 21:01
Да тут, Василий, две лепешки! Одна ты, от разочарования, а вторая Зенит, который уже третью игру разочаровывает. Вопрос только, что за лепешки?
Байкал Иркутск ответил фанат джигурды
сегодня в 21:01
фанат джигурды:
https://www.youtube.com/watch?v=otgrtXKoBag&t=67s Только малая часть...
Крылья советов? Удивил!
Но судя по нему лавры Троцкого ему больше подходят!
НЕ президент рфс ответил Scorp689
сегодня в 20:59
Scorp689:
Известный отечественный комментатор Василий Уткин - это КТО?
Который уснул в прямом эфире , на рабочем месте.
Adolf33 ответил Великолепный
сегодня в 20:59
Великолепный:
разочарован „Зенитом“ просто в лепешку. Вася, а это как?
Это примерно "в стельку" :)
PiterGrad
сегодня в 20:55
убрать лимит и не будет таких игроков как Ерохин и Полоз..играть они не умеют,бегают как олени без толку. Вот в ЛЕ Зенит пройдет достойно..про РФПЛ не могу так сказать..все уже сказал Мутко и наша сборная...печальная история .
фанат джигурды ответил parallels
сегодня в 20:55
parallels:
лучше бы уткен прокомментировал отскок спартака при помощи судейки кукуяна
У Уткина роз футбольных клубов- ты своей столько ещё не подарил за всё время)))))
salaga ответил Великолепный
сегодня в 20:54
Великолепный:
разочарован „Зенитом“ просто в лепешку. Вася, а это как?
Представляю какая из Васи Уткина получилась лепёшка.
Russianhаmmer
сегодня в 20:54
Лепешки с жареной уткой по спартаковски)
фанат джигурды ответил Байкал Иркутск
сегодня в 20:53
Байкал Иркутск:
А с каких пор Уткин стал поклонником Зенита, что бы в нём разочаровываться? Он же сам признавался, что был воспитан на футболе Константина Бескова и болел за "красно-белых". Или лавры Панова ему не дают спокойно спать?!


Только малая часть...
salaga
сегодня в 20:53
Спасибо тебе, Уткин, что так переживаешь за Зенит. Конечно же в этом всё дело. Ну не может Зенит без этого. Вроде и игроки меняются, а лёгонькое отношение к сопернику остаётся. Может ещё добавилось, что Манчини малость манкирует ЧР и подтягивает одеяло к ЛЕ, но всё равно. Только вот соперники так не считают - они сразу мускулами начинают хвалиться, хоть и проигрываю потом кому ни попадя. Вот и Бабаев хвалится какую он трёпку задал Зениту, но не по неряшливости Зенита, как вы изволите утверждать, а исключительно резким наращиванием качества игры своей команды после того, как "огрёб в Лиге чемпионов по исчерпывающей программе". И что у нас в ЧР творится? Одни сытые на лаврах почивают - другие вдруг восстают из павших, словно съели что-то.
Великолепный
сегодня в 20:52
разочарован „Зенитом“ просто в лепешку.

Вася, а это как?
Байкал Иркутск
сегодня в 20:50
А с каких пор Уткин стал поклонником Зенита, что бы в нём разочаровываться?

Он же сам признавался, что был воспитан на футболе Константина Бескова и болел за "красно-белых".
Или лавры Панова ему не дают спокойно спать?!
Scorp689
сегодня в 20:47
Известный отечественный комментатор Василий Уткин - это КТО?
Морозовский
сегодня в 20:47
Так их, Вася! А я , Вася, тоже ответ дал салаге про нытье за усталость, указав на два состава - оказалось тролллингом!
post-navigator
сегодня в 20:41
Бакланы Крестовского против Кукуянов Москвы!
Это принципиальное противостяние :)))
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:41
Знатно он обоих в ведро с отходами опустил))
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