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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
15:30 Матч завершен Эвертон 2:5 Арсенал
18:00 Матч завершен Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
17:15 Матч завершен Сельта 0:1 Атлетико М
21:45 сегодня Реал -:- Эйбар
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
16:00 Матч завершен Милан 0:0 Дженоа
16:00 Матч завершен Торино 0:1 Рома
19:00 Матч завершен Удинезе 2:6 Ювентус
21:45 сегодня Лацио -:- Кальяри
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 9 тур
15:30 Матч завершен Фейеноорд 1:4 Аякс
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
14:00 Матч завершен Урал 2:0 Ахмат
16:30 Матч завершен ЦСКА 0:0 Зенит
19:00 Матч завершен Анжи 3:2 Арсенал Т
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
15:00 Матч завершен Спартак-2 3:1 Тюмень
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 9 тур
19:30 Идет первый тайм, 90’ Галатасарай 0:0 Фенербахче
Украина. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
19:30 Матч завершен Динамо К 0:0 Шахтер Дн
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 Матч завершен Труа 0:5 Лион
22:00 сегодня Марсель -:- ПСЖ
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21:21
«Марсель» - ПСЖ: стартовые составы1
21:12
Симеоне: «„Атлетико“ пришлось долго дожидаться победы»0
20:59
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20:36
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«Анжи» и «Арсенал» забили пять мячей на двоих

сегодня, 20:53
АнжиАнжи3 : 2АрсеналАрсеналМатч завершен

«Анжи» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 14-го тура чемпионата России.

Каспийск, стадион «Анжи-Арена»

«Анжи» - «Арсенал» 3:2
Голы: Самарджич 7, Хубулов 49 (пенальти), Гулиев 64 - Ткачев 40, Джорджевич 65.

«Анжи»: Лория, Тетрашвили, Брызгалов, Армаш, Полуяхтов, Хубулов (Яковлев 69), Афонин, Бакаев (Гулиев 46), Самарджич, Прудников, Маркелов.
Главный тренер: Вадим Скрипченко.

«Арсенал» Тула: Габулов, Сунзу (Григалава 34), Альварес, Беляев, Комбаров, Максимов (Расич 83), Боурчану, Горбатенко, Ткачев (Шевченко 83), Кангва, Джорджевич.
Главный тренер: Миодраг Божович.

Предупреждения: Ткачев (77), Самарджич (83).

Судья: Владислав Безбородов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
NAZAR 007 ответил Борисыч1
сегодня в 21:41
Борисыч1:
Поздравляю тебя. Как соседа по месту обитания - из опы)))
Спасибо, Борисыч ) Опа..Опа.....срослись......
Ну дальше продолжать не буду....Сектор Газа )
сканер ответил Oleg1956
сегодня в 21:41
Oleg1956:
Привет согласись с такими привычками мы можем заработать инфаркт. Но с другой стороны по капельке может и наберем к лету что бы не вылететь.
Привет Олег.по статистике для невылета нужно 30 очков.Сейчс у нас недостача,Но думаю,что мы "со Скрипом",но доберём,ведь команд у нас непредсказуемая,он сыграется.Матч с хматом многое решит,он будет бескомпромисным.Причины есть у обоих клубов,думаю это будет украшение тура,удачи Анжи!
Борисыч1 ответил NAZAR 007
сегодня в 21:40
NAZAR 007:
По поводу заработать болячки,сегодня вполне реально ) Реально бесило, как они не дорожили мячом,как из раза в раз Слон как танк залезает в перспективной атаке в голый оффсайд, как просто порой отдавали в центре мяч сопернику,тем самым создавая проблемы себе...и каждый раз злился и переживал.....Это было... Хорошо,что все хорошо кончается,как сегодня для нас в игре...матч один из худших по игре,но со скрипом и в прямо и со Скрипом в переносном - три очка )
Поздравляю тебя. Как соседа по месту обитания - из опы)))
NAZAR 007
сегодня в 21:40
Мы с туляками хоть статистику тура подправили )

А то совсем безобразие было - 6 голов в 6 матчах ))
ДСА
сегодня в 21:37
Дно становится плотнее
NAZAR 007 ответил Oleg1956
сегодня в 21:30
Oleg1956:
Привет согласись с такими привычками мы можем заработать инфаркт. Но с другой стороны по капельке может и наберем к лету что бы не вылететь.
По поводу заработать болячки,сегодня вполне реально )
Реально бесило, как они не дорожили мячом,как из раза в раз
Слон как танк залезает в перспективной атаке в голый оффсайд,
как просто порой отдавали в центре мяч сопернику,тем самым
создавая проблемы себе...и каждый раз злился и переживал.....Это было...
Хорошо,что все хорошо кончается,как сегодня для нас в игре...матч один
из худших по игре,но со скрипом и в прямо и со Скрипом в переносном - три очка )
mat73
сегодня в 21:29
На радость Назару)))
Поздравляю болельщиков Анжи с долгожданной победой!
NAZAR 007 ответил cska-78
сегодня в 21:26
cska-78:
Анжи с победой!
Спасибо, Паша !!!!
Oleg1956 ответил NAZAR 007
сегодня в 21:25
NAZAR 007:
Олег, салам ! С победой ! Сразу вспоминаю по сегодняшней игре слова Кости Зырянова " Три очка не пахнут" ) Это сегодня про нас )
Салам. Мои поздравления тебе и всем нам.
На счет запаха конечно не приятно но жизнь есть жизнь.
008Maximus
сегодня в 21:25
Вратарь у Анжи хороший малый. Болею за него.
cska-78
сегодня в 21:24
Анжи с победой!
Oleg1956 ответил сканер
сегодня в 21:22
сканер:
Точно так же думал,но...Нарушили"традицию")).
Привет согласись с такими привычками мы можем заработать инфаркт.
Но с другой стороны по капельке может и наберем к лету что бы не вылететь.
Дед Мазая ответил NAZAR 007
сегодня в 21:20
NAZAR 007:
Дед ! Когда ты знаешь,что эта игра с учетом того, что конкуренты оторвались уже на 4-5 очков вперед, многое может не получаться чисто из за мандража не сделать нужный результат.....но ведь мы же видели, как они могут играть с теми же лидерами ? Видели.... Груз ответственности довлеет и поэтому то,что они могут делать без напряга не получается сделать из за нервяка, боятся брать лишний раз ответственность на себя..... Посмотри,сколько раз Слон залез в офсайд...я насчитал 4 раза.... Но по первому тайму согласен.совсем было колхозно и безобразно... А вообще за матч,просто дикое количество брака в передачах, возможно и туляки не так остервенело бились за очки в виду того, что у них запас неплохой,а команды Графа ниже "десятки" не падают....
Так тренироваться надо, Назар! В квадратики поиграть с мячем. Столбики поставить и отрабатывать дриблинг. А они, судя по игре, даже со штангой работать перестали. Мяч им точно на тренировках не выдают...)
Ладно. Три очка уже никто не отнимет. Болеем дальше и желаем сохранить прописку в РПЛ...
NAZAR 007 ответил Oleg1956
сегодня в 21:19
Oleg1956:
С победой пусть и проблемной будем смотреть разбор полетов на Свистке. До последней минуты не верил что не пропустим на 95 минуте ан нет. Согласен со Скрипченко что игроки как только забьют бояться потерять счет а за это всегда наказывают. Удачи нам.
Олег, салам ! С победой ! Сразу вспоминаю по сегодняшней игре
слова Кости Зырянова " Три очка не пахнут" ) Это сегодня про нас )
Месия
сегодня в 21:19
Аллах Акбар!
Анжи молотки.
RussianHorse ответил Aman-Visar Azadi-Masyr
сегодня в 21:19
Aman-Visar Azadi-Masyr:
добрый вечер нам и нашим Родным. Поздравляю Родной с Анжи победой очень нам нужен был это победа сегодня. Сожеление 3 мяч забил с офсайда надо это признать ну игры как не был так и нет как говорится случайный победа этому мы и болельщики рады. вперед вперед Анжи Махачкала.
Поздравляю!)
Rockfree
сегодня в 21:18
Безбородов 2:2 Арсенал. Может зарплату судьям поднять. Повнимательнее начнут работать.
NAZAR 007 ответил Дед Мазая
сегодня в 21:16
Дед Мазая:
Назар. Да давали они играть, не было у них автобуса. Только если наши не могут нормально две передачи сделать, что тут мог поделать Арсенал? Вон Григолава даже пытался один на один наших вывести и то потеряли мяч...)
Дед ! Когда ты знаешь,что эта игра с учетом того,
что конкуренты оторвались уже на 4-5 очков вперед,
многое может не получаться чисто из за мандража
не сделать нужный результат.....но ведь мы же видели,
как они могут играть с теми же лидерами ? Видели....
Груз ответственности довлеет и поэтому то,что они могут
делать без напряга не получается сделать из за нервяка,
боятся брать лишний раз ответственность на себя.....
Посмотри,сколько раз Слон залез в офсайд...я насчитал 4 раза....

Но по первому тайму согласен.совсем было колхозно и безобразно...
А вообще за матч,просто дикое количество брака в передачах,
возможно и туляки не так остервенело бились за очки в виду того,
что у них запас неплохой,а команды Графа ниже "десятки" не падают....
Дед Мазая ответил 008Maximus
сегодня в 21:15
008Maximus:
Поздравляю Анжи. Желаю попасть в еврокубки
Почему нет? Весной 33 очка и мы в зоне Еврпокубков. Старый Глава Республики говорят волейбол любил. Может новый любит футбол? )
Дед Мазая ответил NAZAR 007
сегодня в 21:11
NAZAR 007:
Дед,знаешь почему ? ) Зенит и Спартак играющие команды, сами играют и дают играть сопернику.а Арсенал в принципе играет в нашем же ключе,накрывает высоким прессингом, бьет нас нашим же оружием.поэтому здесь нашла коса на камень, тем более еще и Граф им придал стройность в рядах,взойдя на мостик....
Назар. Да давали они играть, не было у них автобуса. Только если наши не могут нормально две передачи сделать, что тут мог поделать Арсенал? Вон Григолава даже пытался один на один наших вывести и то потеряли мяч...)
008Maximus
сегодня в 21:11
Поздравляю Анжи. Желаю попасть в еврокубки
Гус Пойет
сегодня в 21:11
Порезвились
spartach091
сегодня в 21:11
недавно гнали тренера из анжи а он тащит
NM8905
сегодня в 21:10
Мне тоже игра Анжи не понравилась сегодня, но очень нужные очки все же заработали. Играйте как с Зенитом всегда и подниметесь выше по таблице сразу. Удачи.
brodaga 05
сегодня в 21:10
brodaga 05
сегодня в 21:10
"Анжи" с победой!!!
Марк Аврелий
сегодня в 21:08
Анжи преподал урок питерскому проекту, как надо играть с Арсеналом.
NAZAR 007 ответил Дед Мазая
сегодня в 21:08
Дед Мазая:
Что сказать? Анжи играл просто безобразно. Чудовищное количество брака в передачах, вечный оффсайд Прудникова, отвратительная игра в обороне, полная беспомощность в единоборствах. По счету промолчу. Не нравятся мне такие победы...(
Дед,знаешь почему ? ) Зенит и Спартак играющие команды,
сами играют и дают играть сопернику.а Арсенал в принципе
играет в нашем же ключе,накрывает высоким прессингом,
бьет нас нашим же оружием.поэтому здесь нашла коса на камень,
тем более еще и Граф им придал стройность в рядах,взойдя на мостик....
сканер ответил Oleg1956
сегодня в 21:08
Oleg1956:
С победой пусть и проблемной будем смотреть разбор полетов на Свистке. До последней минуты не верил что не пропустим на 95 минуте ан нет. Согласен со Скрипченко что игроки как только забьют бояться потерять счет а за это всегда наказывают. Удачи нам.
Точно так же думал,но...Нарушили"традицию")).
сканер
сегодня в 21:07
Анжи с победой!очень важные 3 очка,но качество игры хуже,чем в матче с Уралом.Много брака в центре поля.Но дух присутствует и это радует,удачи Анжи!
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