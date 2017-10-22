«Анжи» и «Арсенал» забили пять мячей на двоих

«Анжи» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 14-го тура чемпионата России.
Каспийск, стадион «Анжи-Арена»
«Анжи» - «Арсенал» 3:2
Голы: Самарджич 7, Хубулов 49 (пенальти), Гулиев 64 - Ткачев 40, Джорджевич 65.
«Анжи»: Лория, Тетрашвили, Брызгалов, Армаш, Полуяхтов, Хубулов (Яковлев 69), Афонин, Бакаев (Гулиев 46), Самарджич, Прудников, Маркелов.
Главный тренер: Вадим Скрипченко.
«Арсенал» Тула: Габулов, Сунзу (Григалава 34), Альварес, Беляев, Комбаров, Максимов (Расич 83), Боурчану, Горбатенко, Ткачев (Шевченко 83), Кангва, Джорджевич.
Главный тренер: Миодраг Божович.
Предупреждения: Ткачев (77), Самарджич (83).
Судья: Владислав Безбородов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
С победой !!!!!!!!!!!!!!!!!! Честно ? Не очень наши понравились,
с Зенитом и Спартаком было лучше, гол третий возможно,
что из офсайда,посмотрю Свисток,но наши очень хотели
выиграть,очень,поэтому и многое не получалось,очень нервная игра,
забили и обрадовались,что тут же пропустили, Арсенал очень хорош,
тулякам удачи и победных игр дальше в сезоне !! А нас ,еще раз с победой !!!!!
С победой !!!!!!!!!!!!!!!!!! Честно ? Не очень наши понравились,
с Зенитом и Спартаком было лучше, гол третий возможно,
что из офсайда,посмотрю Свисток,но наши очень хотели
выиграть,очень,поэтому и многое не получалось,очень нервная игра,
забили и обрадовались,что тут же пропустили, Арсенал очень хорош,
тулякам удачи и победных игр дальше в сезоне !! А нас ,еще раз с победой !!!!!