Мевля: «Результат нас не устраивает. „Зенит“ всегда хочет взять три очка»

Защитник «Зенита» Миха Мевля подвел итоги поединка с ЦСКА, который закончился ничьей:

«Дерби — очень напряжённая игра, поэтому каких-то таких эмоций ожидали. Драки не было. Мы просто потолкались, и довольно легко из этого эпизода вышли.

Мы были готовы к такому стилю ЦСКА. В первом тайме мы начали не лучшим образом, но во втором тайме смогли переломить игру, и всё закончилось так, как закончилось. Результат нас не устраивает. „Зенит“ всегда хочет взять три очка.

В чемпионате России все закрываются и очень плотно играют в защите. Вы видите, что в Европе нам попроще играть. Мы должны больше работать и искать свои возможности на поле».

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