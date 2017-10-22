Кокорин: «Сказать что-нибудь хорошее? Ничего хорошего не было»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0).
«А что вам сказать? Что-нибудь хорошее? Так ничего хорошего не было», - сказал Кокорин.
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0).
«А что вам сказать? Что-нибудь хорошее? Так ничего хорошего не было», - сказал Кокорин.
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