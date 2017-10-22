Линекер: «Кейн снова забил... Как хорошо, что Зидан считает Бензема лучшим!»

Словесная перепалка между бывшим нападающим «Тоттенхэма» Гари Линекером и наставником «Реала» Зинедином Зиданом продолжается. Французский специалист назвал Карима Бензема «лучшим», тогда как английский эксперт невзначай упомянул форварда «шпор» Харри Кейна, отметившегося дублем в ворота «Ливерпуля»:
«Кейн снова забил... Как хорошо, что Зидан считает Бензема лучшим и не хочет подписывать Харри!»
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Но все мы знаем, что Кейн сильнее как нап)
Все его называли игроком одного сезона, а он уже года три держит уровень.
Но все мы знаем, что Кейн сильнее как нап)
Все его называли игроком одного сезона, а он уже года три держит уровень.