Алвес: «Я Неймару не нянька»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес после матча с «Марселем» опроверг мнение некоторых болельщиков, считающих, что Неймар нравится ему больше, чем Эдинсон Кавани. Дело в резонансном эпизоде во время поединка с «Лионом», когда Алвес взял мяч и отдал его Неймару, чтобы тот исполнил удар со стандартного положения:

«Мы будто играем на детской площадке, споря о том, кто пробьет штрафной удар. Я даже не собирался давать ему мяч, как может казаться с телекамер. Я взял мяч, чтобы исполнить штрафной самостоятельно. Подошел Кавани, а в тот момент я держал мяч за спиной. Неймар подошел сзади и отнял его у меня.

Я Неймару не нянька и не нянька Эдинсону. Просто взял мяч, потому что хотел пробить».

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