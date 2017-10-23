Анхель: «Роль крутого парня с ночного клуба Каземиро не идет»

Между футболистом «Эйбара» Хосе Анхелем и полузащитником «Реала» Каземиро возникла словесная перепалка во время матча команд. Защитник сообщил, что не боится бразильца:

«Я хорошо знаю Каземиро еще со времен „Порту“, так что его поведение не понимаю.

Роль крутого парня ему не идет. Без разницы, играет он в „Реале“ или „Манчестере“, но кричать на меня и корчить из себя крутого парня из ночного клуба, когда Каземиро меня прекрасно знает... Он меня не напугал».

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