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Зидан: «Бензема не переоценен»

сегодня, 08:10
РеалРеал3 : 0ЭйбарЭйбарМатч завершен

Наставник «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз встал на защиту своего подопечного Карима Бензема. Специалист считает, что форвард помог «сливочным» в матче с «Эйбаром»:

«Я рад, ведь это та игра, которая нам нравится. Футболисты знают свою роль и хорошо друг друга понимают. Карим не забил, но начал атаку в середине поля. Такие действия нравятся всем, кто любит футбол. Вокруг него всегда будет много споров.

Как по мне, Бензема не переоценен. Любой это скажет, но лично я с удовольствием наблюдаю за его игрой на поле. Не согласен с теми, кто считает его переоцененным. Он важный игрок для команды»

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Василий 50
сегодня в 08:20
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