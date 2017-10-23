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«Амкар» опротестовал желтую карточку Идову24

Григорьянц: «Отменить желтую карточку Идову невозможно»

сегодня, 18:44
СпартакСпартак0 : 0АмкарАмкарМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал желтую карточку полузащитнику «Амкара» Брайну Идову, которую тот получил в матче 14-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:0). На 85-й минуте игры Идову упал в штрафной соперника, и вместо назначения пенальти судья решил показать футболисту желтую карточку за симуляцию. После этого пермский клуб подал апелляцию в РФС.

При этом в ноябре 2009 года КДК РФС на основании решения экспертно-судейской комиссии (сейчас ее функции выполняет контрольно-квалификационная комиссия департамента судейства и инспектирования РФС) принял решение отменить желтую карточку вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву, предъявленную голкиперу в матче со «Спартаком» в 29-м туре чемпионата страны. Как объяснил Владимир Катков, возглавлявший КДК, после решения об ошибочности назначения пенальти «логично было сделать следующий шаг и признать необоснованными дисциплинарное взыскание за нарушение, не имевшее место».

«КДК РФС имеет право отменять только прямую красную карточку на основании решения контрольно-квалификационной комиссии департамента судейства и инспектирования. Что касается случая с Акинфеевым, тогда я не работал в РФС и комментировать ситуацию не могу. Повторение такой ситуации невозможно. Судья видел нарушение. КДК не может отменить свисток судьи», — сказал Григорьянц.

По мнению Григорьянца, прецедент с отменой желтой карточки может «породить хаос».

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Все комментарии
mikhuil
сегодня в 18:57
Ха, не могут они решение судьи отменить)))
Гавриил
сегодня в 18:56
Ну, понятно, Акинфееву можно жёлтые отменять, а Идову нельзя.
Кстати, ошибку в матче Спартака сразу заметили и признали. А то что, у цска должны были удалять игрока в матча с Зенитом, и пенальти ставить за игру рукой - тишина.
А говорят, что у Гинера денег нет... Однако ж, ничего не меняется
Colonist
сегодня в 18:52
Хорошо симульнул Идова! Даже КДК поверила!:)))
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