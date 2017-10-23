Силкин: «„Краснодар“ даст бой „Локомотиву“»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями о предстоящем матче между «Локомотивом» и «Краснодаром» в чемпионате России.

«„Краснодар“ в последних матчах растерял очень много очков. Кроме того вылетел из Лиги Европы. Я думаю, что здесь „Краснодар“ может дать бой „Локомотиву“. Тем более сейчас пошли слухи о смене тренера. Видимо, для „Краснодара“ это последний шанс вернуться в борьбу. Поэтому будет интересная битва», - сказал Силкин.

Ранее своими мыслями о предстоящей игре поделился бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко.

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