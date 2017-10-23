Будогосский: «Мяч попал в руку Фернандесу? Не было оснований назначать пенальти»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу судейской бригады Михаила Вилкова в матче 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом»:

«Игра ожидалась трудной, именно такой она и получилась. Вилков с этим матчем справился.

Критических ошибок нет. Были неточности, но в такой встрече они ожидаемы. Говорить о том, что он допустил какие-то ключевые ошибки, не могу. Михаил достаточно надежен, работает в целом на хорошем уровне.

Эпизод, когда мяч попал в руку Фернандесу? Если контакт и был, то это мяч попал в руку. Это не является основанием для назначения одиннадцатиметрового удара. В такой игре это очень ответственное решение, оно должно быть четко выстроено и соответствовать понятию „нарушение правил“».

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