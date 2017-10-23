Будогосский: «Мяч попал в руку Фернандесу? Не было оснований назначать пенальти»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Турция. Супер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Швеция. Аллсвенскан
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:00 сегодня Реал Сосьедад -:- Эспаньол
22:00 сегодня Депортиво -:- Жирона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
19:30 сегодня Локомотив М -:- Краснодар
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 14 тур
12:00 Матч завершен Локомотив (мол) 0:1 Краснодар (мол)
  • Главные новости
  • Все новости
15:44
Рональд Куман ушел в отставку с поста главного тренера «Эвертона»2
14:39
Джеко признан автором лучшего гола недели в ЛЧ. Глушаков — третий28
12:43
Кержаков: «Надеюсь, в будущем в составе „Зенита“ будет играть много питерских ребят»72
10:31
Руководство «Реала» желает, чтобы Почеттино стал следующим тренером «сливочных»24
10:06
Мбаппе признали лучшим молодым игроком Европы32
15:23
«Амкар» опротестовал желтую карточку Идову17
15:16
Куртуа: «Мы понимали, чем может грозить поражение от „Уотфорда“»2
15:00
Билетов на матч «Севилья» - «Спартак» в свободной продаже не будет16
14:46
Все билеты на матч «Базель» - ЦСКА проданы40
14:26
Бонуччи хотел отдать капитанскую повязку Монтоливо после матча с «Дженоа»13
14:10
Компания Molten стала поставщиком мячей для Лиги Европы6
14:02
Вернблум: «Мы очень хотели подарить болельщикам три очка, но не получилось»20
13:57
Тео Эрнандес может начать выступления в сборной Испании, если его не вызовет Франция4
13:46
Футболисты грузинского клуба «Чихура» попали в аварию8
13:34
Бывший наставник «Лацио» и «Наполи» Рея может возглавить сборную Словении1
13:23
«Уфа» обжалует решение арбитра показать «горчичник» Йокичу5
13:17
Мевля: «Санкт-Петербург в трех словах? Удивительный, большой и дождливый»23
13:12
Габи продлит контракт с «Атлетико» на один год2
13:02
Мюллер угодил в лазарет «Баварии» на 3 недели5
12:53
Капелло отказался вернуться в «Милан»5
12:31
Наингголан: «Я боюсь пропустить еще один чемпионат мира»3
12:24
Хендерсон: «Каждый из игроков „Ливерпуля“ заслуживал покинуть поле спустя 30 минут матча»6
12:15
Кержаков: «Если российский футболист талантлив, он будет играть вне зависимости от лимита»18
11:41
Зидан: «Роналду — лучший футболист своего поколения»52
11:33
Конте: «Я отличаюсь от других менеджеров „Челси“»4

Будогосский: «Мяч попал в руку Фернандесу? Не было оснований назначать пенальти»

сегодня, 14:51
ЦСКАЦСКА0 : 0ЗенитЗенитМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу судейской бригады Михаила Вилкова в матче 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом»:

«Игра ожидалась трудной, именно такой она и получилась. Вилков с этим матчем справился.

Критических ошибок нет. Были неточности, но в такой встрече они ожидаемы. Говорить о том, что он допустил какие-то ключевые ошибки, не могу. Михаил достаточно надежен, работает в целом на хорошем уровне.

Эпизод, когда мяч попал в руку Фернандесу? Если контакт и был, то это мяч попал в руку. Это не является основанием для назначения одиннадцатиметрового удара. В такой игре это очень ответственное решение, оно должно быть четко выстроено и соответствовать понятию „нарушение правил“».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Мяучелo ответил RussianHorse
сегодня в 15:55
RussianHorse:
Только спартачам интересна эта тема) Оба клуба провели равный, классный матч, а уж действия судьи пусть спартачи обсуждают) Президенты клубов нормально сидели вместе и о чём-то болтали, а с Федуном рядом никто из них сидеть не захочет) З.Ы. Справа от Гинера Андрей Бакаев - миллиардер. Может деньгами поможет))
опять бездомным шершавишь, класс!)
RussianHorse ответил Нектофбане
сегодня в 15:55
Нектофбане:
привет друзья !!!!!!
Привет, «друг»!
Мяучелo
сегодня в 15:55
перелётный, нравится в премодерке?
RussianHorse
сегодня в 15:54
Только спартачам интересна эта тема)
Оба клуба провели равный, классный матч, а уж действия судьи пусть спартачи обсуждают)
Президенты клубов нормально сидели вместе и о чём-то болтали, а с Федуном рядом никто из них сидеть не захочет)
З.Ы. Справа от Гинера Андрей Бакаев - миллиардер. Может деньгами поможет))
Мяучелo
сегодня в 15:53
по сути прошёл самый скандальный матч за несколько последних туров со стороны судейства. Однако газпром тв эти эпизоды не рассматривает, СЭ гнусные статейки не пишет, и вообще всячески заминается. А вот эпизод про Селихова давайте лучше вспомним, ещё раз рассмотрим, под лупой.
papic337 ответил Шуnя771
сегодня в 15:49
Шуnя771:
А Шо скажет Главный Судья по остальным Трём эпизодам игры ручонками?))
Как что скажет? Ты что не знаешь? "Никаких рук не было".
Мяучелo
сегодня в 15:48
а почему так мало мнений по этому поводу? Где десятки статей со СЭ? Где аналитика Бобровых всяких и прочих горе писак? давайте шуму, шуму !
RDeanW
сегодня в 15:48
а вообще, я только за, если такие пенки как на фернандесе и селихове давать не будут. пермяк мяч уже за лицевую выбил, там никакого гола и рядом не было. так нефиг давать. фернандес из ворот мяч рукой выносил? нет. так нефиг давать. футбол с этими пенками итак уже не пойми во что превращается. чуть что - сразу точка.
papic337
сегодня в 15:48
Будогосский: "Не всякая рука - пенальти". Конечно, если это рука спартаковца, то это пенальти, если армейца, то нет.
Нектофбане
сегодня в 15:44
привет друзья !!!!!!
vm777 ответил pereletnii
сегодня в 15:43
pereletnii:
Но вот помню при точно таком же отскоке мяч попал в руку Тимощуку и судья тут же указал на точку..догадайтес с кем играл Зенит?
Ещё был матч, когда мяч летел в ворота, но угодил в руку Халку. Догадайтесь, за кого играл Халк)
FILL3286
сегодня в 15:43
Смешно за коней и бакланов!
Мяучелo
сегодня в 15:42
    eugen-han
    сегодня в 15:40
    логика весьма пространная,а если игрок попадает на ногу соперника и падает, - это тоже не основание(нарушение) для назначения штрафного(пенальти) удара,и так по всем пунктам правил можно трактовать те эпизоды,которые так не удобно признавать за ошибки арбитров или наоборот - ,,признавать" или предъявлять претензии к судейству там,где всё чисто и правильно.....механизм двойных стандартов гласит:что можно одним - нельзя другим,и что можно там - никак нельзя здесь,и всё такое в этом роде(и т.п. и т.д.).
    kastites
    сегодня в 15:30
    Футбола в России нет
    Жаль Англия не отжала ЧМ 2017
    Хотя ещё не всё потеряно
    Жека Сорокин
    сегодня в 15:26
    ОПЯТЬ МНЕ СТЫДНО ЗА Зенит
    Жека Сорокин ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 15:23
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
    СЕЛИХОВ НЕ ИГРАЛ В МЯЧ И УРОНИЛ АМКАРОВЦА ? ЭТО НЕ ПОВОД НАЗНАЧАТЬ ПЕНАЛЬТИ !
    не ной
    dargo
    сегодня в 15:20
    "Если контакт и был, то это мяч попал в руку"
    это нечто!!!! тогда за игру рукой никогда не надо назначать пенальти, ведь всегда можно говорить - это мяч попал в руку. И этот человек глава департамента судейства и инспектирования РФС
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 15:15
    СЕЛИХОВ НЕ ИГРАЛ В МЯЧ И УРОНИЛ АМКАРОВЦА ?
    ЭТО НЕ ПОВОД НАЗНАЧАТЬ ПЕНАЛЬТИ !
    Don trambon
    сегодня в 15:14
    Кому кому, а не спартачам, что то про пенальти говорить, учитывая сколько их не было поставлено в их ворота.
    drug01
    сегодня в 15:13
    Все эпизоды уже заиграли пора сменить пластинку,
    Чупакабра
    сегодня в 15:12
    Как говорится после боя кулаками не машут. Я не понимаю смысла обсасывания подобных моментов после окончания матча. Ведь это счет уже ничего не изменит. Дом2 устроили из футбола. Я вчера кайфанул при просмотре матча. В первую очередь потому что ее коментировал не Орлов.) У ЦСКА было больше желания у Зенита мастерства. Первый тайм выиграл ЦСКА второй Зенит. В итоге справедливая ничья. Да были спорные моменты и в ту и в другую сторону. Но каких то серьезных ошибок не было. Судья матч не испорил и за это уже ему спасибо, хотя и не украсил. Я в первую очередь за честный справедливый и красивый футбол.
    pereletnii
    сегодня в 15:12
    Но вот помню при точно таком же отскоке мяч попал в руку Тимощуку и судья тут же указал на точку..догадайтес с кем играл Зенит?
    pereletnii
    сегодня в 15:10
    Пенку за это ставить нельзя,а вот в ворота спама железный пеналь был,опять федун судей заряжает.
    Шуnя771 ответил sir-5
    сегодня в 15:04
    sir-5:
    Смотри вчерашние комментарии спартача Хусаинова.
    Хусаинов....
    sir-5 ответил Шуnя771
    сегодня в 14:58
    Шуnя771:
    А Шо скажет Главный Судья по остальным Трём эпизодам игры ручонками?))
    Смотри вчерашние комментарии спартача Хусаинова.
    sir-5
    сегодня в 14:58
    Спартач Хусаинов такого же мнения,в отношении Фернандеса,но считает,что главнюк матч провалил.А С-Э-наоборот,за "Зенит".Это показывает,как трудно у нас быть футбольным судьёй :"Два юриста-три мнения".
    Шуnя771
    сегодня в 14:57
    Одним словом - закопытили четыре момента. тянувших на отягчающее обстоятельство матча - пенальти...)
    NoKerzhNoParty
    сегодня в 14:57
    Мяч попал в руку, какое может быть нарушение?
    Решение судьи конечно правильное, вот только будогосский своими разъяснениями все ухудшает
    Сочинский
    сегодня в 14:57
    Эта тема с судейством уже достала!!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100