Вернблум: «Мы очень хотели подарить болельщикам три очка, но не получилось»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился мнением о матче «армейцев» с «Зенитом», который завершился нулевой ничьей:

«Игра была очень жёсткая, агрессивная. Мы не смогли забить, не создали много голевых моментов. Но нам противостояла очень хорошая команда. В целом результатом можно быть довольным. Когда матчи идут один за другим, необходимо быстро забывать о прошедшем и готовиться к следующему. Нет времени переживать по поводу прошлых поединков. Нам необходимо было полностью сосредоточиться на „Зените“, что мы и сделали.

Все играли от ножа, с предельной концентрацией. Не было жёстких и грубых подкатов, которые тянули бы на предупреждение. Три жёлтые карточки к 11-й минуте подпортили игру. Все ждали от поединка бури эмоций, жёсткой борьбы. Но не было чересчур грубых фолов, надо было давать игре развиваться. С такими ситуациями надо справляться, управлять ходом матча. Если сразу раздать карточки, игра притупляется и становится скучной.

Болельщики были великолепными, как всегда. Мы очень хотели подарить им три очка, но не создали большого количества моментов. Старались, но не получилось».

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