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Червиченко: «У молодого судьи не хватило смелости дать пенальти в ворота „Спартака“»

сегодня, 16:35
СпартакСпартак0 : 0АмкарАмкарМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче «красно-белых» с «Амкаром» в 14-м туре РФПЛ:

«Мне „Спартак“ понравился, команда выглядела хорошо, постоянно атаковала. Вышли сразу в четыре атакующих игрока, чтобы показать, что с первых минут хотят забить, загнать „Амкар“ за можай.

Не хватило фарта, которого было в избытке с „Севильей“. Тогда из шести ударов в сторону ворот получилось пять голов, и при этом команда не подала ни одного углового. Понятно, что это было запредельное везение. А вот в матче с „Амкаром“ как раз немного везения не хватило, хотя, повторю, игра „Спартака“ мне понравилась. Правда, в концовке „Спартаку“ все же сильно повезло.

Эпизод с неназначенным пенальти? Пенальти – 200-процентный! Просто у молодого судьи не хватило смелости дать пенальти в ворота „Спартака“. Если бы было наоборот – и он не дал одиннадцатиметровый в такой ситуации в концовке матча в ворота „Амкара“, думаю, вой продолжался бы до конца сезона».

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Все комментарии
eaguar
сегодня в 17:26
позже будет пачками ставить
богун
сегодня в 17:24
Красно белая "общественность" постоянными истериками кого угодно напугает. Тут по пословице- не тронь не завоняет.
за
сегодня в 17:21
Бедный ЧервИченко, его изнутри съедает зависть и обида. Никчемный человек.
GGGringOOO
сегодня в 17:19
Нут пенальти конечно нужно было ставить. Хоть и результат был бы дико не по игре, но зато без притензий .
за
сегодня в 17:18
У Червиченко желчи через край!
Сергей Саныч
сегодня в 17:16
Не знаю был или не был пенальти.
Если бы назначил- никто не удивился бы,а не назначил, так же всё ровно.
Только враги вместе с червяком смакуют.
Т34
сегодня в 17:13
Игра Спартака ему понравилась, но вой все равно поднял. Без негативного визга в адрес Спартака, к нему потеряют интерес те, кто его постоянно подталкивает к охаиванию его бывшей команды, кому как елей на душу вся та чушь, которую он несет не задумываясь.
Spartak_Rulit
сегодня в 17:12
Господи судья один раз ошибся, ну бывает он человек, а не робот)) Вчера вон Вилков три руки коней пропустил.. и ниче и нормально, никто не обсуждает, все всем нравилось, все довольны))
RIR68
сегодня в 17:11
    kastites
    сегодня в 17:06
    Судья пожалел сборную Африки
    Беренгар
    сегодня в 17:01
    Просто пожалел своих кавказских однобровых земляков
    Некит_Зенит
    сегодня в 17:00
      kolpankolpan
      сегодня в 16:54
      Просто смелости? А на кой он судья,а не гладиатор?
      Efimych
      сегодня в 16:53
      зато у чярвя наглухи в избытки
      rawer
      сегодня в 16:49
      Червь всегда несет одно и то же.

      Спартак проиграл : это их реальный уровень/тренер никакой/руководство дилетанты

      Спартак выиграл : везение/соперник-дно/Если бы соперник создал на 20 моментов больше,и все реализовал ,все бы закончилось по-другому/эта победа ничего не значит
      Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 16:47
      Вот редиска) Да, спартачи?. Как он всё завуалировал))
      Гус Пойет
      сегодня в 16:44
      Походу червя только дихлофосом унять можно
      ДАША Д
      сегодня в 16:42
      Просто не надо было картинно падать, нападающий сам себя переиграл.
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