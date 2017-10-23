Червиченко: «У молодого судьи не хватило смелости дать пенальти в ворота „Спартака“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче «красно-белых» с «Амкаром» в 14-м туре РФПЛ:
«Мне „Спартак“ понравился, команда выглядела хорошо, постоянно атаковала. Вышли сразу в четыре атакующих игрока, чтобы показать, что с первых минут хотят забить, загнать „Амкар“ за можай.
Не хватило фарта, которого было в избытке с „Севильей“. Тогда из шести ударов в сторону ворот получилось пять голов, и при этом команда не подала ни одного углового. Понятно, что это было запредельное везение. А вот в матче с „Амкаром“ как раз немного везения не хватило, хотя, повторю, игра „Спартака“ мне понравилась. Правда, в концовке „Спартаку“ все же сильно повезло.
Эпизод с неназначенным пенальти? Пенальти – 200-процентный! Просто у молодого судьи не хватило смелости дать пенальти в ворота „Спартака“. Если бы было наоборот – и он не дал одиннадцатиметровый в такой ситуации в концовке матча в ворота „Амкара“, думаю, вой продолжался бы до конца сезона».
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Если бы назначил- никто не удивился бы,а не назначил, так же всё ровно.
Только враги вместе с червяком смакуют.
Если бы назначил- никто не удивился бы,а не назначил, так же всё ровно.
Только враги вместе с червяком смакуют.
Спартак проиграл : это их реальный уровень/тренер никакой/руководство дилетанты
Спартак выиграл : везение/соперник-дно/Если бы соперник создал на 20 моментов больше,и все реализовал ,все бы закончилось по-другому/эта победа ничего не значит
Спартак проиграл : это их реальный уровень/тренер никакой/руководство дилетанты
Спартак выиграл : везение/соперник-дно/Если бы соперник создал на 20 моментов больше,и все реализовал ,все бы закончилось по-другому/эта победа ничего не значит