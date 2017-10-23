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Орлов: «У „Зенита“ нет такого лидера, как Глушаков в „Спартаке“»

сегодня, 18:16

Российский комментатор Геннадий Орлов после матча 14-го тура РФПЛ ЦСКА - «Зенит» (0:0) посетовал на то, что в составе питерцев нет настоящего лидера.

«Лидерами, как правило, являются игроки середины поля, полузащитники, которые могут придержать мяч, изменить вектор атаки. Халк, если помните, нередко смещался в центр. Лидера не назначишь, он должен выделиться сам, проявить себя на поле. Вот Глушаков в „Спартаке“ – харизматичный лидер. Когда он борется за мяч, ведет за собой – что-то в этом есть. Боец.

У „Зенита“ такого игрока пока нет. Есть задатки у Паредеса. Но, отдавая мяч, он как-то выключается из игры. До конца не старается довести начатую комбинацию. Кокорин, по идее, может стать лидером, но пока и у него не все получается в этом плане».

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Все комментарии
VV V
сегодня в 18:55
Глушаков гениален, и лидер, и спартаконенавистник одновременно......
Морозовский
сегодня в 18:53
Аргентинцы все вместе под руководством Манчини - вот Лидер "Зенита", который ничего не добьётся.
kingoffam
сегодня в 18:50
Да как же нету?!А госбюджет?
МапС
сегодня в 18:49
Лидер лавку пятой точкой шлифует. Та аж пылает.
vashinin
сегодня в 18:48
Гол Глушакова в тройке лидеров по итогам прошлой лигочемпионской недели.
А так Гене не надо завидовать))
Марк Аврелий
сегодня в 18:48
У Зенита есть Паредас, а раньше еще Молло был. Вот 2 настоящих "лидера" в раздевалке.
VV V
сегодня в 18:46
И одновременно спартаконенавистника....
cevin cigan
сегодня в 18:43
У Зенита "труба" лидер!!!
n272nm ответил Котэ-каратэ
сегодня в 18:43
Ещё раз, такое дерево нам не нужно, в принципе, так что не давайте.
ermak6848
сегодня в 18:43
Перекупите в Зенит, и всё будет по делом...
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:43
Нервничает граф..конкуренты то в двух шагах оказались.
nnb199O
сегодня в 18:40
Дзюбинищще ест жэ..
Котэ-каратэ ответил n272nm
сегодня в 18:40
n272nm:
Такого лидера в Зените даром не надо!
Вам его ни кто и не даст, даром ли не даром, у вас пусть передасы играют.
renegade1976
сегодня в 18:40
все верно! ведь у Зенита лидеры на поле, а не в бане....
Spartak_Rulit ответил Дима Головашич
сегодня в 18:39
Дима Головашич:
Кому?Только не ему. Джикии лучше отдать, Комбарику, Вратарям, но точно не Промесу. А Глушаков отличный капитан, на самом деле.
постоянно в опорной зоне лажает, не борится, не стелится в подкатах, это лидер? ну может в раздевалке он лидер я не знаю, но на поле он не лидер, абсолютно бесполезный игрок, как опорник!
n272nm
сегодня в 18:38
Такого лидера в Зените даром не надо!
FILL3286 ответил cska plus
сегодня в 18:36
cska plus:
Совсем старый стал Гена, я бы не хотел иметь такого "лидера".
    Котэ-каратэ ответил cska plus
    сегодня в 18:34
    cska plus:
    Совсем старый стал Гена, я бы не хотел иметь такого "лидера".
    У вас Васин лидер, его иди имей XD
    Дима Головашич ответил Spartak_Rulit
    сегодня в 18:34
    Spartak_Rulit:
    Глушаков лидер? интересное мнение... я давно считаю что пора капитанскую повязку отдать Промесу он ее заслужил!!!!
    Кому?Только не ему. Джикии лучше отдать, Комбарику, Вратарям, но точно не Промесу.
    А Глушаков отличный капитан, на самом деле.
    cska plus
    сегодня в 18:32
    Совсем старый стал Гена, я бы не хотел иметь такого "лидера".
    drug01
    сегодня в 18:32
    Орлов льстит какой он лидер? .....в бане!
    Spartak_Rulit
    сегодня в 18:29
    Глушаков лидер? интересное мнение... я давно считаю что пора капитанскую повязку отдать Промесу он ее заслужил!!!!
    mat73
    сегодня в 18:25
    Нет, и не будет!
    time out
    сегодня в 18:24
    У газпроекта лидеры в кабинетах. Самые надежные и обеспечивающие результаты.
    Шамаич
    сегодня в 18:24
    Лидера душевой Молло и того профукали
    Colonist
    сегодня в 18:23
    ДЗЮБА!!! Искать не нужно!
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 18:22
    Не, ну это просто невероятно! Он же тока недавно, говорил, что Глушак ваще не футболист и его, чут-ли не гнать надо из футбола, а сейчас, он трындит совершенно обратное. И как такого человека подпускать к микрофону после этого??? Ууужжааассс.....
    Котэ-каратэ
    сегодня в 18:19
    А что у них есть вообще? Истории нет, воспитанников нет, огромный памятник распилам да бездонная казна, проект он и в Африке проект.
    FILL3286
    сегодня в 18:18
    А дзюба??
    Дядь ген шел бы ты уже на отдых!
    Nick Ch
    сегодня в 18:18
    Мне казалось, их Промес тащит.
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