Орлов: «У „Зенита“ нет такого лидера, как Глушаков в „Спартаке“»

Российский комментатор Геннадий Орлов после матча 14-го тура РФПЛ ЦСКА - «Зенит» (0:0) посетовал на то, что в составе питерцев нет настоящего лидера.

«Лидерами, как правило, являются игроки середины поля, полузащитники, которые могут придержать мяч, изменить вектор атаки. Халк, если помните, нередко смещался в центр. Лидера не назначишь, он должен выделиться сам, проявить себя на поле. Вот Глушаков в „Спартаке“ – харизматичный лидер. Когда он борется за мяч, ведет за собой – что-то в этом есть. Боец.

У „Зенита“ такого игрока пока нет. Есть задатки у Паредеса. Но, отдавая мяч, он как-то выключается из игры. До конца не старается довести начатую комбинацию. Кокорин, по идее, может стать лидером, но пока и у него не все получается в этом плане».

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