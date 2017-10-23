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Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
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22:00 сегодня Депортиво -:- Жирона
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19:30 сегодня Локомотив М -:- Краснодар
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 14 тур
12:00 Матч завершен Локомотив (мол) 0:1 Краснодар (мол)
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Мевля: «Санкт-Петербург в трех словах? Удивительный, большой и дождливый»

сегодня, 13:17

Защитник «Зенита» Миха Мевля, присоединившийся к питерцам в конце августа, рассказал о том, что долго над предложением «сине-бело-голубых» не раздумывал:

«Я был в расположении сборной, и через один день нам предстоял матч против Словакии. Мне позвонил агент и спросил, не хочу ли я перейти в „Зенит“. Я даже не стал раздумывать и сразу согласился.

Если описать Санкт-Петербург в трёх словах, то скажу — удивительный, большой и дождливый».

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Все комментарии
Одно слово румын
сегодня в 14:14
Весь в поребриках и парадных
Miaf
сегодня в 14:02
Интересно, почему на соккере не слова о словах Балотелли.

Балотелли: Манчини в «Зените»? Это бесполезная растрата времени!!!!!
Мельгарехо
сегодня в 13:59
    Василий 50
    сегодня в 13:57
    Нужно больше об игре думать.
    Гоша Великолепный
    сегодня в 13:52
    Все мечтают играть в Зените и сразу соглашаются,но это не потому что он богатый,просто все хотят расти как футболисты,а Зенит кузница талантов!
    Footbolista
    сегодня в 13:52
    Удивительный, что большой или что дождливый? ))
    Казанский ответил Смитерс
    сегодня в 13:50
    Смитерс:
    да уже видел наверняка))
    Миха зимой в Питере
    Смитерс ответил Казанский
    сегодня в 13:42
    Казанский:
    Это он еще сосуль не видел))
    да уже видел наверняка))
    Смитерс
    сегодня в 13:42
    kastites
    Сегодня 13:25
    Про Москву все молчат
    Бу га га га га___________________________Так Москва - центр мира. Чего тут говорить-то? Сюда стремились и стремятся все, кто только может себе позволить подумать о Москве. Москва всегда была пределом мечтаний всяких наполеонов и прочих "покорителей" вроде Собчак или бульдогов-харламовых. И Темнейший со всей своей озеровской свитой не исключение. Москва, и всё тут!
    Казанский
    сегодня в 13:38
    Это он еще сосуль не видел))
    FILL3286
    сегодня в 13:33
      Майкл59ru
      сегодня в 13:27
      Ну да,это ему не Спарта ! )
      kastites
      сегодня в 13:25
      Про Москву все молчат
      Бу га га га га
      Казанский
      сегодня в 13:21
      Мордор какой-то описал))
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