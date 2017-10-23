Мевля: «Санкт-Петербург в трех словах? Удивительный, большой и дождливый»

Защитник «Зенита» Миха Мевля, присоединившийся к питерцам в конце августа, рассказал о том, что долго над предложением «сине-бело-голубых» не раздумывал:

«Я был в расположении сборной, и через один день нам предстоял матч против Словакии. Мне позвонил агент и спросил, не хочу ли я перейти в „Зенит“. Я даже не стал раздумывать и сразу согласился.

Если описать Санкт-Петербург в трёх словах, то скажу — удивительный, большой и дождливый».

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