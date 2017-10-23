Мевля: «Санкт-Петербург в трех словах? Удивительный, большой и дождливый»

Защитник «Зенита» Миха Мевля, присоединившийся к питерцам в конце августа, рассказал о том, что долго над предложением «сине-бело-голубых» не раздумывал:
«Я был в расположении сборной, и через один день нам предстоял матч против Словакии. Мне позвонил агент и спросил, не хочу ли я перейти в „Зенит“. Я даже не стал раздумывать и сразу согласился.
Если описать Санкт-Петербург в трёх словах, то скажу — удивительный, большой и дождливый».
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Балотелли: Манчини в «Зените»? Это бесполезная растрата времени!!!!!
Балотелли: Манчини в «Зените»? Это бесполезная растрата времени!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=_mnxbMrsDR8
Сегодня 13:25
Про Москву все молчат
Бу га га га га___________________________Так Москва - центр мира. Чего тут говорить-то? Сюда стремились и стремятся все, кто только может себе позволить подумать о Москве. Москва всегда была пределом мечтаний всяких наполеонов и прочих "покорителей" вроде Собчак или бульдогов-харламовых. И Темнейший со всей своей озеровской свитой не исключение. Москва, и всё тут!
Сегодня 13:25
Про Москву все молчат
Бу га га га га___________________________Так Москва - центр мира. Чего тут говорить-то? Сюда стремились и стремятся все, кто только может себе позволить подумать о Москве. Москва всегда была пределом мечтаний всяких наполеонов и прочих "покорителей" вроде Собчак или бульдогов-харламовых. И Темнейший со всей своей озеровской свитой не исключение. Москва, и всё тут!
Бу га га га га
Бу га га га га